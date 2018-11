iLikeIT: Cum vă puteţi transforma laptopul într-o maşinărie de gaming

Dacă vreți să vă faceți viața mai ușoară la birou, George Buhnici vine cu propuneri foarte interesante de accesorii pentru computer.

Cum vă puteţi transforma laptopul într-o maşinărie de luptă sau într-una productivă, sau distractivă.

Accesoriile mai bune ne pot ajuta să lucrăm mai uşor şi mai eficient în lungile ore de la birou, iar în cazul în care preferăm computerul pentru joacă, există şi-n această zonă periferice aproape perfecte.

Pro TV

Foto: Mouse Steelseries Rival 700

Să-ncepem cu mouse-ul. Acesta este Steelseries Rival 700, cunoscut ca fiind unul dintre cele mai precise accesorii de acest fel, ideal nu doar pentru jocuri ci şi pentru orele lungi de la birou pentru că este gândit să fie cât mai confortabil. Dincolo însă de partea utilă, este spectaculos pentru că are o mulţime de leduri care pot ilumina în aproape 16 milioane de culori, şi poate fi programat. Ce-l face diferit de alte produse similare e că are în interior un set de motoraşe care pot vibra fie pentru a confirma anumite comenzi, fie pentru a creşte experienţa din jocuri. Şi are şi-un ecran pe care pot fi scrise diferite mesaje.

Pro TV

Foto: Mouse contour Unimouse

Unimouse este un mouse vertical, adică puteţi ţine mâna într-o poziţie mult mai confortabilă care reduce semnificativ riscul apariţiilor de dureri după lungi ore de lucru. Ce are diferit de alţi mousi similari e ca înălţimea poate fi ajustată şi are şi un loc special pe care puteţi ţine degetul mare. Unimouse poate fi folosit fără fir pentru că are tehnologie bluetooth. Acumulatorul, odată încărcat ține cel puțîn trei luni.

Citește și iLikeIT. Care sunt singurele huse care pot proteja cu adevărat un telefon

Pro TV

Foto: Tastatură AZIO

Trecem acum și la tastaturile deloc banale. Aceasta este o tastatură AZIO Retro și poate părea ca ceva venit din secolul trecut, dar în realitate are bluetooth de cea mai nouă generație și un acumulator care ține luni întregi de utilizare. Cei de la AZIO sunt recunoscuți pentru aceste tastaturi inspirate de mașinile de scris. Și nu le imită doar pentru că arătă bine ci și pentru că sunt foarte ergonomice. Butoanele sunt mecanice și au un sunet specific. Dar, această eleganță vine la un preț de 200 de dolari..

Pro TV

Foto: Tastatură Logitech Craft

Dacă vreți o tastură care să vă facă mai productiv, Logitech Craft este soluția. Este o tastatură cu bluetooth, confortabilă și din carcasă din aluminiu, foarte ușor de folosit. Ce o diferențiază de alte tastaturi este această roţiță sensibilă la atingere și care își schimbă rolul în funcție de aplicația pe care o folosiți în acel moment sau poate fi personalizată pentru volum sau luminozitatea ecranului. În Photoshop, de exemplu, rotița poate fi folosită pentru a mări pe detaliile fotografiei sau pentru modificarea mărimii pensulei, dar poate fi personalizată şi pentru o mulţime de alte comenzii.

Pro TV

Foto: Sistem audio Harman Kardon Soundsticks

Haideţi să vorbim şi despre sunet. Acestea sunt Harmann Kardon Soundsticks, un trio format din dou? difuzoare pentru medii și înalte și un subwoofer, care promite un sunet excepțional din PC. Și chiar și atunci când nu redau muzică, tot arată senzațional. E și o scuză bună pentru prețul de aproape 1.500 de lei.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!