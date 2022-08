iLikeIT. Cele mai potrivite gadgeturi pentru o vacanță, prezentate de Iulia Ionescu

Un exemplu ar fi drona Dji mini 3 pro. Este foarte mică, foarte ușoară - are doar 249 de grame! Are un obiectiv de 48 de megapixeli, filmează 4K și are opțiunea de filmare verticală. Practic nu mai ești nevoit să-ți treci filmările prin anumite aplicații de editare, ci le poți încărca direct în social media, în format vertical.

Mai multe detalii în video.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 24-08-2022 09:58