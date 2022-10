iLikeIT. Ce pot face cele mai noi smartphone-uri de pe piață, lansate de Oppo și Xiaomi. Google a implementat un nou procesor

Oppo Reno 8 Pro 5G și are o implementare de cameră foarte interesantă.

Avem două obiective foarte mari pe spate și un senzor. Într-adevăr camerele ocupă cel mai mare loc pe partea din spate a telefonului.

Avem un design foarte interesant nu doar în jurul camerelor ci avem un telefon care este plat și pe spate avem sticlă de calitate. Avem sticlă de bună calitate și pe față care să reziste zgârieturilor și cumva acest telefon este un telefon din zona de mijloc.

Camera principală are 50 de megapixeli. Mai avem și o cameră de 8 megapixeli ultra wide și una macro.

Ce are Oppo interesant e că pe partea de fotografie are un procesor special. Am făcut și câteva fotografii selfie iar pozele ies destul de clare.

Prețul telefonului este de 4000 de lei.

Cei de la Xiaomi au lansat de curând în România un telefon care are aproape aceleași specificații și care costă cu aproape 1200 de lei mai puțin.

Am făcut aceleași fotografii cu Xiaomi 12 T. Avem o cameră scoasă foarte bine în evidență.

La fel, un eran plat, un acran cam de aceeași diagonală, însă cu o luminozitate mai bună.

Avem o cameră de 108 megapixeli, camera principală, iar camera ultra-wide este de 8 megapixeli.

Mai avem tot de la Xiaomi, Xiaomi 12 T Pro. Ce mi se pare foarte interesant, în ciuda curentului de a scumpi toate telefoanele mobile care se lansează în ultima perioadă, acesta costă 3800 de lei și vinde cu cel mai nou procesor.

Mai avem Pixel 7 Pro și Pixel 7 care se vor lansa astăzi, 6 octombrie 2022. Iarăși, două telefoane care se concentrează foarte mult pe zona de fotografie, iar cei de la Google aduc o nouă generație a propriului procesor care ajută foarte bine pe partea de procesare foto și inteligență artificială.

