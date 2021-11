ILikeIT. Ce aduce Windows 11, cel mai nou sistem de operare de la Microsoft. Este rapid și mai sigur

Cel mai nou sistem de operare de la Microsoft apare deja pe tot mai multe computere. Vine cu o mulțime de îmbunătățiri și poate deschide și aplicații de mobil. Cu detalii vine Marian Andrei, la iLikeIT.

Marian Andrei: „Windows 11, tot mai multe dispozitive primesc actualizarea, de la Windows 10 la windows 11 e o actualizare gratuită, nu e nevoie de o altă licență, pur și simplu dacă vedeți notificarea de actualizare în partea dreaptă a ecranului, acolo lângă ceas, înseamnă că puteți să faceți actualizarea la Windows 11. Eu folosesc acest sistem de operare de mai bine de trei luni și nu am întâmpinat mari probleme, mai întâi am testat versiuni de beta și a fost ok, bine, numai că pe anumite procesoare, mai exact cele de la AMD, pentru anumite perioade au mers destul de prost dar între timp acest lucru s-a rezolvat, de vreo două săptămâni.

Este o actualizare pe care o recomand, pentru că vine nu numai cu o serie de îmbunătățiri și câștiguri pe partea de viteză, ci este și un sistem de operare mai sigur, care rezolvă numite breșe mai mari de securitate și poate să vă țină laptopul în siguranță mai mult timp. Pe partea de performanță nu consumă mai mult decât windows 10, ci pur și simplu folosește mai bine acele resurse. Sunt diferențe de design, e nevoie de timp pentru acomodare, spre exemplu butonul de start nu mai este în stânga jos ci este aici, am acest lansator de aplicații...”