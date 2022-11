IAB MIXX Awards, singurul festival internațional de digital din România, a dat start înscrierilor

În plus, 2 premii Gold și 1 Silver au mers către agenții din România. Cu acest rezultat care arată nivelul înalt al campaniilor înscrise în competiție, dar și calitatea jurizării, reprezentanții industriei de comunicare digitală din România cheamă la rampă din nou campaniile memorabile, puternice, care merită să fie premiate. Înscrierile au loc între 31 octombrie și 11 noiembrie.

„IAB MIXX Awards România își propune și reușește constant să identifice reperele industriei de comunicare digitală autohtone pentru a le propulsa pe scena europeană. Credem în schimbarea de perspectivă dinspre o zona pesimistă și concentrată doar pe elementele negative sau perfectibile, către una echilibrată, unde aspectele pozitive și aspiraționale sunt mai prezente.

Anul trecut a existat o dublă validare a calității produsului de comunicare și al juriului local. Rezultatele de la Madrid pun o enormă presiune anul acesta pe toți cei implicați la nivel local. Dar suntem o piață deja matură care a învățat să își aplaude competiția, să se coaguleze în jurul obiectivelor comune și să conștientizeze că are și cu cine și cu ce pe plan european”, a declarat Andrei Dragu, vicepreședinte și Event Director MIXX Awards.

Ca o noutate pentru 2022, creația campaniei de promovare a IAB MIXX de anul acesta este semnată de agenția care a fost premiată anul trecut cu marele premiu local și european, Cheil|Centrade. Organizatorii își propun ca această practică să devină o tradiție a festivalului.

„Suntem onorați că recunoașterea locală a juriului IAB MIXX s-a transformat în primul Grand Prix pentru România la IAB MIXX Europe. E încă o dovadă că nivelul industriei e unul ridicat pentru regiune și că festivalul a reușit să asambleze un juriu experimentat care recunoaște valoarea reală. Ne bucură invitația organizatorilor de a sprijini campania de comunicare din acest an. Românii pot deveni “brazilienii" Europei în materie de creativitate, iar ideile românești pot deveni subiect de conversație oriunde în lume.”, a spus Mihai Gongu, Executive Creative Director SEE @Cheil Worldwide and Member of the Cheil Global Creative Council.

În cele 10 ediții IAB MIXX Awards de până acum, au fost înscrise 615 campanii. Anul trecut, s-a înregistrat un record de participare, cu 169 de campanii înscrise la cele 16 categorii ale festivalului.

Un juriu format din peste 80 de persoane cu experiență și expertiză în comunicare digitală evaluează campaniile, iar selecția lor devine lista de nominalizări la IAB MIXX Europe, unde, în cadrul galei anuale INTERACT, se premiază excelența în comunicare.

“Albert Einstein spunea că inteligența care se distrează se numește creativitate, așa că abia aștept să văd cum se distrează lumea și anul asta”, a adăugat Sandra Bold - Chief Creative Officer (CCO) @Wunderman Thompson Benelux, președinta juriului IAB MIXX România.

Festivalul IAB MIXX Awards România din 2022 nu ar fi posibil fără sprijinul partenerilor:

-sponsori principali: Pepsi, Lays, YOXO;

-sponsori: HTTPOOL, Teads, RTB House, UNITED Media Services;

-parteneri media: IQads, Wall-Street;

-parteneri logistici: Therefour-Brand Strategists, DEV51, IC.events, și al echipei IAB MIXX Awards România alcătuită din Alexa Constantinescu - Communication Director, Doina Radicof - Partnerships Director, Gabriel Patru - Președinte IAB, Andreea Furtună - Content Specialist, Mihai Neacșu - Communication Manager, ​​Alexandra Neagu - Social Media Manager, Andrei Dragu - Event Director & Vice Președinte IAB.

Pentru mai multe detalii și pentru a înscrie o campanie, vizitați site-ul https://www.mixxawards.ro/.

