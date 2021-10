Festival de glume pe Twitter, după ce Facebook, WhatsApp și Instagram au picat

Shutterstock

Cele câteva ore în care Facebook, WhatsApp și Instagram au picat a făcut ca oamenii să migreze spre alte rețele sociale, mai ales spre Twitter.

Așa că după ce s-au lămurit cât de cât ce s-a întâmplat sau chiar până să afle care a fost problema, oamenii din întreaga lume au început să glumească pe baza întâmplării.

Printre primii amuzați au fost chiar cei de la Twitter:

Everyone coming to twitter seeing Instagram and Facebook are down #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/Tkfp3Ta0gq — Elliot ???? (@Ifc_elliot) October 4, 2021

Nici cei de la Netflix nu au ratat momentul:

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC — Netflix (@netflix) October 4, 2021

Celebra imagine cu fetița care pare că zâmbește în fața unei case cuprinse de flăcări a fost readusă în actualitate:

Căderea rețelelor sociale, explicată prin prisma sportului:

When Facebook, WhatsApp and Instagram are down… pic.twitter.com/mkQcTiSGB8 — 101 Great Goals (@101greatgoals) October 4, 2021

*the domains for Facebook and Instagram no longer exist* MySpace:

pic.twitter.com/75UntBeAOm — Greg Price (@greg_price11) October 4, 2021

Me: But WhatsApp, Instagram And Facebook Are Down ? Professor: And That's Where Twitter Comes In ! pic.twitter.com/pXjSXjDvw0 — Thabang Jama (@ThabangJama) October 4, 2021









Fondatorul şi CEO-ul Facbook, Mark Zuckerberg a transmis utilizatorilor că îi pare rău pentru întreruperea care a afectat luni serviciile Facebook, Instagram şi WhatsApp, reluate după mai mult de şase ore.