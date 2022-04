Unde ridici tâmplărie din PVC și fier beton cât te mai lupți din greșeală cu alți 99 de jucători care sunt online, ca tine. Dar de ce am ales noi Fortnite, din nou? Fiindcă, în sfârșit, imposibilul s-a întâmplat. Simulatorul de "cine v-a lucrat aici" a introdus un nou mod de joc, fără building. În sfârșit, Fortnite este un shooter de sine stătător și nu doar un Minecraft cu pistoale și arme automate.

Opera celor de la Epic Games, Fortnite are deja 5 ani. Compania este renumită pentru jocurile Unreal Tournament și franciza Gears of War, cât și pentru magazinul digital de jocuri Epic Games Store și software-ul excelent de creat jocuri Unreal Engine.

Categoria de joc în care intră Fortnite se numește Battle Royale. Aici, 100 de jucători se luptă pe o hartă, ca într-o arenă care se micșorează constant. La finalul fiecărui meci poate exista doar un singur câștigător sau o singură echipă. Dar Fornite nu a fost conceput cu ideea de Battle Royale. Inițial, jocul era complet diferit.

În 2011, Epic Games a făcut cunoştinţă lumii pentru prima dată cu Fortnite: Save the World. Pe atunci, ideea jocului era ca 4 jucători să coopereze ca să salveze ce a mai rămas din lume. Nici nu era vorbă de vreun gameplay competitiv pe vremea aceea.

Creatorii de la Epic Games nu erau mulțumiți pe deplin cu ideea jocului, așa că l-au amânat câțiva ani. Voiau să-i ofere longevitate pe piață, să nu se plictisească nimeni de el după doar 6 luni. Așa că au experimentat cu sisteme de progresie în stil RPG, diverse moduri de colectare a obiectelor din joc și mecanici de construit.

În 2017, Fortnite: Save the World a fost lansat într-o formă incompletă numită Early Acess. Asta implica și un preț. Încă nu era gratis ca acum. Mașinăria de creat entuziasm prin marketing nu a funcționat, deși a operat la turație maximă. Jucătorii nu au fost dați pe spate de modul cooperativ.

Între timp, Epic Games lucra la un alt mod de joc care urma să ia lumea gaming-ului cu asalt. Modul de joc era în esență o clonă de PUBG, un joc pur Battle Royale, foarte apreciat și jucat. În doar două săptămâni de la implementarea lui, Fortnite devenise cel mai discutat subiect de gaming. Fortnite Battle Royale era gratuit, avea o grafică foarte prietenoasă, gameplay-ul era bine pus la punct și per total un produs ireproșabil. Cel puțin pentru cei tineri. Care au învățat rapid nu doar cum să folosească armele, ci și cum să facă construcții uriașe în doar câteva secunde. Ca și cum erau plătiți să construiască la metru liniar.

Eu, și inclusiv toată gașca mea de gameri înrăiți, dar trecuți de 30 de ani, am considerat excelent conceptul jocului. Grafica, sunetul, armele, totul... mai puțin simulatorul de tâmplărie. Mai ales că dacă vrei să fii bun în construcții trebuie să te joci foarte mult, și noi nu prea avem timp.

Plus că nouă ne plac jocurile mai simple precum Half-Life, Counter-Strike 1.6, Medal of Honor sau Call of Duty.

144 de milioane de dolari, donații pentru Ucraina

Așa că, recent, când am aflat că Fortnite a scos modul de construit și au lăsat doar modul pur de Battle Royale... în sfârșit am găsit și noi motiv să îndrăgim jocul. Nu am fost dezamăgiți. Am jucat meci după meci, ore după ore și nici că am reușit să ne plictisim. Timp mai mult de am avea, ne-am înscrie și la campionate. Epic Games a scos modul de gaming ca să atragă, așadar, noi jucători într-o campanie uriașă de strâns fonduri pentru Ucraina. Toți banii pe care i-au făcut în vreo 14 zile i-au donat. Un total de 144 de milioane de dolari. Sumă record! Opțiunea de joc fără construit este de-acum permanentă și poate fi încercată pe mobil, tabletă, console sau computere. Jos pălăria Epic Games!