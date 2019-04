Facebook, Instagram și Messenger au picat în România. Mesajul afișat

Facebook.com

Facebook, Instagram și Messenger au căzut joi în mai multe zone din Europa printre care România și Ungaria, potrivit utilizatoriilor.

”Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can” ( n.r. Ne pare rău, ceva nu funcționează. Lucrăm pentru a remedia problema în cel mai scurt timp) este mesajul care a apărut atunci când utilizatorii din România au încercat să acceseze Facebook, joi, după ora 14:30. Problema a durat câteva minute, timp în care nu au putut fi utilizate nici Instagram sau Messenger.

