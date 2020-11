Cum funcționează aerlive.ro, platforma privată de măsurare a calității aerului din București

Calitatea aerului în București a fost analizată în emisiunea ILikeIT, de către invitata Iuliei Ionescu. Loredana Pană reprezintă aerlive.ro, sistemul privat de măsurare a poluării.

Platforma aerlive.ro, prin care se poate măsura calitatea aerului în București este o rețea de senzori anexată unui sistem de măsurare al calității aerului, care este gestionat de o entitate privată, Asociația Ecopolis. Cu ajutorul unei hărți, oricine poate vedea prin puncte de culoare, care este nivelul poluării într-o anumită zonă din Capitală. Invitata Iuliei Ionescu a explicat cum funcționează sistemul

Loredana Pană, Asociația Ecopolis:

„Se poate verifica calitatea aerului în București, este 100 în această dimineață, partea de nord a fost afectată începând de aseară și am avut valori foarte mari pentru PM10 și PM 2,5. Sunt pulberi de praf de dimensiuni foarte mici, care din păcate trec de filtrul nostru natural din nas și din gât și ajung în plămâni, și ne afectează foarte tare. Din grafic, dacă este roșu, este grav, probabil asta e cea mai simplă formă, noi am lansat această aplicație în decembrie anul trecut, monitorizăm calitatea aerului în București. Sunt 30 de senzori instalați în diferite puncte din București, care aspiră aerul din atmosferă și cu ajutorul senzorilor laser îl măsoară. Avem o metodologie de amplasare, tocmai ca să ne bazăm cât mai mult pe datele obținute, sunt la maxim 7 metri de sol, pentru că diferențele pot fi foarte mari dacă sunt într-o intersecție aglomerată, pe un bulevard principal sau pe o stradă lăturalnică, am încercat să le punem în punctele esențiale pentru București și am constatat că poluarea este peste tot în oraș destul de ridicată, este ceva ce ne afectează pe toți și plătim cu sănătatea noastră”.

Problema poluării se acutizează însă în lunile reci, a mai explicat reprezentanta rețelei aerlive.ro

Loredana Pană: „Iarna, poluarea devine mult mai gravă și bolile asociate se intensifică, astmul e o problemă, grupurile vulnerabile copii și bătrânii sunt cei mai afectați și când vedeți puncte roșii pe hartă ar trebui evitate plimbările în aer liber sau activitățile sportive. Noi putem să lucrăm cu autoritățile locale, să stăm pe capul lor pentru că ei trebuie să facă această măsurătoare oficială, avem deja o condamnare de la CJUE pentru calitatea proastă a aerului din București și este o problemă cu care ne confruntăm de peste 10 ani.”