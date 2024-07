Creatorul Nokia a lansat telefonul care face selfie-uri la un gest, îl poți repara singur și are funcție detox. Cât costă

Human Mobile Devices anunţă lansarea telefonului premium HMD Skyline, despre care afirmă că are capacităţi remarcabile ale camerei, asigurând cele mai clare selfie-uri, cu hardware încorporat pentru „selfie gestures”, poate fi reparat uşor şi are şi „Detox Mode”.

Skyline se lansează în două culori distincte, Neon Pink şi Twisted Black şi are o baterie ce durează până la 48 de ore.

”Astăzi, după o serie de lansări de telefoane în ultimele şase luni, Human Mobile Devices lansează mult aşteptatul său telefon premium - HMD Skyline. Este un telefon pentru creatori care are o funcţionalitate remarcabilă şi o reparabilitate de neegalat”, conform unui comunicat transmis joi.

Camera frontală de 50 MP vine cu autofocus şi urmărire a ochilor pentru a asigura cele mai clare selfie-uri, iar cu Skyline, creatorii nici măcar nu trebuie să apese un buton sau să seteze un cronometru pentru a face o fotografie.

Poate fi reparat chiar de către proprietar

Dispozitivul vine cu un hardware încorporat pentru „selfie gestures”, ceea ce înseamnă că tot ce trebuie să facă utilizatorii este să se uite la telefon în timp ce fac semnul universal al păcii - sau unul dintre celelalte trei semne ale mâini - pentru a activa camera. De asemenea, telefonul permite selfie-uri video în 4k.

De asemenea, camera principală hibridă de 108MP cu 3 obiective cu stabilizare optică permite realizarea de fotografii cu un efect bokeh natural, iar prim-planurile clare pot fi realizate cu funcţia de zoom x4. Night Mode 3.0 echilibrează expunerea şi păstrează detaliile, în timp ce peisajele uimitoare şi fotografiile de grup pot fi capturate folosind modul ultra-wide 0,5x.

Totodată, există şi AI Capture Fusion, pentru a adăuga maximum de detalii în imaginile cu zoom.

HMD Skyline este un telefon mobil cu reparabilitate Gen2, ceea ce înseamnă că, prin simpla scoatere a capacului de pe spate şi îndepărtarea şuruburilor, ecranul poate fi reparat uşor şi rapid. Noul design permite, de asemenea, utilizatorilor să repare porturile de încărcare îndoite, capacele de spate zgâriate şi bateriile epuizate.

Funcție de detox, pentru cei care vor o pauză de la lumea digitală

Smartphone-ul are incorporat un nou şi puternic „Detox Mode”, cu aplicaţii personalizate şi blocarea contactelor, permiţând utilizatorilor să îşi adapteze detoxifierea la nevoile lor, să se concentreze pe lumea reală şi să se bucure de o experienţă echilibrată ori de câte ori au nevoie de o pauză de la lumea digitală.

„Human Mobile Devices este uman prin design... şi asta este ceea ce am făcut cu HMD Skyline, am pus consumatorii pe primul loc. Există atât de multe funcţii excelente pe acest telefon. Camera foto este visul oricărui creator, dar mai avem şi opţiuni de reparare de neegalat şi un mod de detoxifiere care schimbă totul. Facem smartphone-urile uşor de reparat şi am inspirat detoxifierea digitală pentru „relaţii echilibrate” cu tehnologia atunci când am readus telefoanele cu taste. Skyline este următorul pas: este repararea şi detoxifierea într-unul singur. Şi arată absolut minunat”, a declarat Lars Silberbauer, Global CMO al Human Mobile Devices.

Skyline se lansează în două culori distincte, Neon Pink şi Twisted Black. Are o baterie ce durează până la 48 de ore şi încărcare magnetică Qi2 pentru staţii de încărcare wireless. Skyline este disponibil la preţul de 2.499 de lei.

