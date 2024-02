Consolele de jocuri portabile sunt iar la modă. Cât de bune sunt și cât costă Lenovo Legion Go și Playstation Portal

Avem două modele, Lenovo Legion Go și Playstation Portal.

Lenovo Legion Go este o consolă portabilă cu un ecran foarte mare de 8,8 inch cu Windows. Poți să instalezi și Outlook și Office și ce și ce ai nevoie.

Am deschis Lego for night, un joc care se mișcă foarte bine pe această consolă portabilă, care rulează și cu baterii. Este destul de mare, are un ecran de 8,8 inch, are și un procesor care trebuie să ducă atât Windows, cât și foarte multe dintre jocurile noi.

Este o consolă foarte interesantă, am mai văzut ceva asemănător la ASUS. Aceasta este un pic mai mare și mai are un atu destul de interesant, pot s-o folosesc ca oricare altă consolă.

Ce este foarte interesant este că în spate are un stand, ca să poți să așezi consola pe o masă. În spate are un buton cu care se poate scoate o manetă, care rămâne conectată prin bluetooth la consolă.

Avem și un mod special de joc care se numește FPS. Acesta transformă controler-ul în mouse și mă pot juca titluri precum Fortnight sau simulatoare de zbor.

Consola Legion Go costă undeva la vreo 3.700 lei, dar cum spuneam, este o consolă destul de performantă. Din păcate sunt și dezavantaje, bateria nu ține foarte mult, iar jocurile nu merg chiar așa cum ne-am dorit, pentru că până la urmă este o consolă portabilă și pentru fiecare joc în parte trebuie să umblăm destul de mult în setări.

Playstation Portal

O altă consolă, dar nu este consolă full-time, este Playstation Portal, o consolă doar part-time, pentru că este un playstation portabil, adică jocurile nu rulează pe această consolă, ci practic se conectează la consola Playstation 5.

Ca să folosești această consolă care costă vreo 1.200 lei trebuie să ai deja un Playstation 5, care să fie tot timpul conectat la internet și ideal internet prin cablu. Este ca o extensie a consolei mele, pentru că nimic nu rulează aici.

Sunt și momente în care sesiunea de joc se mai întrerupe sau scade calitatea video, ca și cum aș uita pe Youtube sau pe un serviciu de streaming, iar internetul nu este prea bun și atunci văd că mai scade din calitate.

Dar, de cele mai multe ori, dacă suntem în aceeași rețea de internet, adică dacă am consola acasă PlayStation 5 și eu mă joc din sufragerie sau de pe canapea și nu vreau să pornesc consola acasă, conectez la televizor, mă pot juca și așa.

Din păcate, dacă vreau să folosesc această consolă când sunt plecat din țară sau plecat din oraș sau de la muncă și consola este acasă, atunci nu merge prea bine și e nevoie de un internet foarte rapid acasă.

Ca preț, 1.200 lei, folosit în aceeași casă, de cele mai multe ori, este ok.

Bateria, foarte important, undeva la maximum 2,5h pe Legion Go. Depinde foarte mult și de joc. Iar pe Playstation Portal se duce spre 5-6 ore, pentru că nu rulează nimic aici, doar se conectează remote, ca să ne afișeze imagini.

Dată publicare: 06-02-2024 09:22