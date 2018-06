Concursul de frumuseţe Miss America renunţă la proba costumelor de baie

Vestea a fost dată de Gretchen Carson - câştigătoarea titlului în 1989 şi preşedinta comitetului Miss America - la emisiunea „Good Morning America” de la ABC.

„Nu vom mai juriza candidatele după fizic. Asta este ceva foarte important. Nu mai suntem un carnaval, suntem o competiţie”, a spus ea.

Proba costumelor de baie va fi înlocuită cu interviuri ale concurentelor. Cât despre cea a rochiilor de seară, participantelor li se va cere să îmbrace haine în care se simt bine şi care le reprezintă stilul.

„Multe tinere spun că le-ar plăcea să fie parte din programul nostru, dar nu vor să apară pe tocuri şi în costume de baie. Ei bine, acum nu mai este cazul”.

We’re changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/08Y7jLFxhs