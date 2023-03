Cinci aplicații utile pentru părinți. Cu ce te pot ajuta au în viața de zi cu zi

„Aplicația The Wonder Weeks ne vorbește despre salturile mentale și ne face să înțelegem de ce bebelușul este agitat sau are o stare diferită; Solid Starst ne învață despre diversificare și cum să hrănim copilul; Huckleberry - somnul, cel mai important din viața noastră; Baby Sparks, aplicația care ne învață cum să dezvoltăm skill-urile și abilitățile copilului și Pregnancy Tracker dacă suntem însărcinate și vrem să știm totul despre sarcină”, a declarat Diana Enciu, invitata emisiunii.

Mai multe detalii despre aceste aplicații puteți afla în clipul video de mai sus.

