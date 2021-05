Cea mai mare hartă a materiei întunecate a Universului, creată de experți. FOTO

Se crede că materia întunecată, care este inobservabilă de pe Pământ, reprezintă aproximativ 80% din materia din Univers, transmite Sky News.

O echipă de oameni de știință de la International Energy Survey (DES) a creat noua hartă. Au creat-o analizând modul în care lumina din galaxiile îndepărtate a fost distorsionată pe drumul spre Pământ, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Aproximativ 100 de milioane de galaxii au fost observate pentru proiect. Potrivit NASA, există 100 de miliarde de stele în Calea Lactee.

„Cea mai mare parte a materiei din Univers este materie întunecată. Este o adevărată minune să aruncăm o privire asupra acestor structuri vaste, ascunse, pe o mare parte a cerului nocturn. În harta noastră, care prezintă în principal materie întunecată, vedem un model similar cu cel al materiei vizibile, o structură asemănătoare rețelei cu aglomerări dense de materie separate de goluri mari.

