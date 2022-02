Ce este LIVE shopping-ul, noua tendință. Cumpărături pe WhatsApp sau Messenger

Cumpărăturile live pe rețelele de socializare sunt noile tendințe în materie de modă! Pe platformele online, magazinele fac sesiuni de cumpărături, iar clienții pot cere informații despre produse de parcă ar fi față în față cu vânzătorul.

Așa numitul comerț social este abia la început în țara noastră, însă specialiștii spun că are potențial.

Orice brand, designer sau creator de conținut poate să își vândă produsele pe rețelele de socializare în direct. Succesul depinde, desigur, de numărul de vizulizări.

Mihaela Mardale, proprietara unui magazin de haine, spune că într-o singură sesiune de comparaturi primește aproape 50 de comenzi: ”Am fost mai aproape de feedback-ul clientului, am reușit să răspundem la întrebările clienților. Au prins mai multă încredere de a cumpăra".

Se vând în special haine, dar și poșete sau pantofi, produse de înfrumusețare, măști și chiar și iahturi. De obicei, produsele sunt etichetate în cadrul live-ului și corelate cu site-ul, astfel, printr-un click, clienții le pot adăuga rapid în coșul de cumpărături. Comenzi se mai pot plasa și prin comentarii.

Citește și TikTok pregătește o funcţie de shopping şi un instrument de recrutare

Mara Barza, specialist în comunicare: "A crescut numărul magazinelor online și asta înseamnă că a crescut și competiția."

Conceptul a început să fie dezvoltat în pandemie, când interacţiunea fizică a fost redusă. O companie a creat atunci şi o platformă, iar brandurile mari s-au arătat interesate. De pildă, Dacia a vândut în cadrul unei astfel de sesiuni o mie de mașini din noile modele Stepway și Logan.

Mihai Drăgan, fondator platformă LIVE streaming: ”Nu am văzut rată de conversie cum am văzut în zona de live shopping. Am văzut de la foarte multe branduri mari cu care lucrăm, există o schimbare strategică spre a implementa live shopping. Am văzut real estate, vânzări de bărci, zona de NFT, artă digitală."

Raluca radu, specialist e-commerce: ”E același lucru pe care îl poți face și într-un magazin fizic, poți să pui întrebări despre produse, același lucru îl poți face și în online pe Whatsapp sau pe Facebook Messenger, poți să întrebi detalii despre un produs sau pe Instagram mesenger."

La nivel global, live shopping-ul funcţionează de doi ani, cu succes. În China, de pildă, vânzările au depășit 250 miliarde de dolari.