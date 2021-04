Produse Samsung cu discount pe www.liveshopping.protv.ro. Iată cum poți obține reducerea

PRO TV lansează microsite-ul de shopping www.liveshopping.protv.ro. La prima ediție, Cabral și Neamțu vor oferi un cod promoțional pentru achiziționarea de produse Samsung.

Șapte produse de la Samsung vor primi botezul în primul video live lansat pe platformă, pe 23 aprilie, de la ora 19.30. Într-un interval de 15 minute, Cabral și Neamțu vor arăta principalele avantaje și dezavantaje pentru cele șapte gadgeturi, respectiv telefon, smartwatch, aspirator, purificator de aer și TV smart 4k și tabletă.

În live chat, se pot pune întrebări pe platforma www.liveshopping.protv.ro la care va răspunde un reprezentant Samsung.

Gazdele vor oferi la final un cod de discount pentru produsele prezentate, care va fi valabil până pe 25 aprilie, ora 23:59.

La click-ul pe produs, utilizatorii vor fi redirecționati către site-ul Samsung, vor introduce codul de discount și vor putea cumpăra produsul la preț redus.

Produsele cu discount:

Galaxy S21 Ultra 5G 128GB -> [Samsung Galaxy S21 5G & S21+ 5G | Samsung Romania| https://www.samsung.com/ro/smartphones/galaxy-s21-5g/

Samsung Galaxy Tab S7+ (12.4", 5G, 128GB) ->[Samsung Galaxy Tab S7 & S7+ | Samsung Romania| https://www.samsung.com/ro/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s7-phantom-navy-128gb-wi-fi-sm-t870ndbaeue/

Samsung Galaxy Watch Active3 LTE, 45mm ->[SM-R500 | SM-R500NZKAROM | Samsung Romania| https://www.samsung.com/ro/watches/galaxy-watch-active/galaxy-watch-active-40mm-black-sm-r500nzkarom/

Neo QLED 4K Smart TV (2021) ->[Cumpara Televizor Neo QLED 4K Smart TV (2021) QE85QN85AATXXH | Samsung Romania| https://www.samsung.com/ro/tvs/qled-tv/qn85a-85-inch-neo-qled-4k-smart-tv-qe85qn85aatxxh/

The Frame 4K Smart TV ->[The Frame(LS03T) TV - Review and Specs | Samsung Romania| https://www.samsung.com/ro/lifestyle-tvs/the-frame/the-frame-ls03t-qe75ls03tauxxh/

Aspirator Jet 75 premium ->[Aspirator vertical, VS20T7538T5/GE, 0.8L, 550W | Samsung Romania| https://www.samsung.com/ro/vacuum-cleaners/stick/stick-handy-vs20t7538t5/

Purificator aer cu flux în 3 direcții, R5080 -> [Purificator de aer cu flux în 3 direcţii, 60㎡ AX60R5080WD/EU | Samsung Romania| https://www.samsung.com/ro/air-care/air-purifier/air-purifier-ax60r5080/