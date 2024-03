Cărțile în format audio sunt tot mai accesate de către români. Ce oferte avem pe piață și ce înseamnă un audiobook

Ce oferte avem pe piață și ce înseamnă un audiobook, aflăm la iLikeIT.

Sunt două aplicații românești care sunt foarte populare și au colecții foarte mari deja de cărți dedicate în limba română. Avem AudioTribe, de exemplu, care costă undeva la 38-40 lei, pe acolo. Și la Voxa, la fel, ca să asculți cărți în limba română. Și uite, avem și un titlu exclusiv, care este Dune, de exemplu, că tot este la modă în această perioadă. Cartea durează 23 de ore și 30 de minute și dacă dăm și cu un pic de sunet, o să-l auzim pe Andi Vasluianu.

Iar dacă ne uităm la Lord of the Rings de pe Audible sau Șogun, de exemplu, care iarăși este o cartela modă în această perioadă, ai câte un actor diferit pentru fiecare voce, i și zgomot de fond, ai pași, ai natură.

Aplicația AudioTribe are foarte multe cărți, până la 15.000 de e-books și cărți în format digital. Sunt cărți atât dezvoltare personală, cât și cărți pe care le vedem acum, de exemplu, dacă intrăm într-o librărie, pe raftul din față, la top vânzări, sunt și ele acolo.

Mai avem Voxa, la fel, o aplicație care are un conținut destul de mare de cărți în limba română. Sunt și cărți de istorie și le avem împărțite în partea de sus, audiobook și e-book.

Poate cea mai populară platformă de audiobook este Audible. Avem mai multe variante de abonament, Audible Plus, care costă 8 dolari pe lună, cu acces nelimitat la cărțile pe care le oferă ei - sau Audible Premium Plus, care înseamnă 15 dolari pe lună, ceea ce include atât Audible Plus, adică o serie de audiobook-uri gratuite, cât și un titlu scump, care costă și 30 dolari, dacă-l cumperi separat.

Odată cumpărate, fișierele rămân ale tale. Nu e ca la abonament, în care gata, dispare, că nu ai mai plătit abonamentul. Și ce mi s-a părut interesant e că am văzut și foarte multe cărți în limba română.

Mai există și Kobo de la Rakuten. Aici avem atât audiobook-uri, cât și e-book-uri, care pot fi cumpărate la preț destul de bun și mă bucur să văd că apar platforme de genul acesta și la noi în țară, care sunt foarte, foarte mari și în afară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: