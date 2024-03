Aplicații care pot fi încercate pentru a reduce dependența de Instagram, TikTok sau Youtube

Există un trend pe care îl văd mai ales în afară, care se numește ”digital detox”, un fel de ”detoxifiere digitală”. Nokia, de exemplu, rupe pe vânzări pe telefoane care au doar taste și în partea de sus doar Whatsapp, Facebook, adică telefoane clasice.

Acest trend începe să fie implementat și pe telefoanele pe care noi le folosim deja. La Apple avem acest raport, timp de utilizare, unde s-au întâmplat niște schimbări destul de interesante. Pe lângă faptul că poți să setezi limite de timp în fiecare aplicații, au introdus de curând o funcție care se numește ”distanță față de ecran”, care trebuie activată.

Practic, folosește camera din fața telefonului sau acei senzori de FaceID care deblochează telefonul, ca să-ți spună că stai prea aproape de ecran și că ar trebui să-l ții mai departe. Este util și pentru copii, pentru că le mai dăm telefonul să se uite la o aplicație, la un joc, la un desen animate, și atunci poți să activezi funcția aceasta.

În momentul în care țin telefonul prea aproape de ochii mei, o să mă anunțe, dar, foarte important, jucați-vă cu această funcție de timp de utilizare sau ”screen time” ca să setați limite de timp pentru anumite aplicații.

Dacă aveți Android, e un pic mai simplu, pentru că avem câteva ”launchers” se numesc ele, niște interfețe pe care putem să le folosim peste ceea ce ne oferă. Pe Android se numește ”digital wellbeing” sau poate să schimbe fiecare producător în parte. Această funcție îți spune care sunt cele mai folosite aplicații ale tale: Firefox, Instagram, Facebook, ș.a.m.d. și le poate împărți inclusiv pe timp.

Îmi spune inclusiv cât timp am folosit telefonul la volan.Asta mi se pare foarte important și, practic, te ajută să conștientizezi că faci anumite greșeli care nu sunt bune, inclusiv cât timp ai folosit ecranul atunci când ai mers. Pentru fiecare în parte poți să vezi procentual și poți să setezi limite de timp.

Un astfel de launcher minimal modifică interfața aplicațiilor, care nu mai au iconițe, sunt doar scrise în formă de text, pentru că de multe ori culorile sunt cele care te atrag.

Iar pe deasupra acestei interfețe mai am o aplicație instalată, care se numește ”One sec”, de la ”one second” și merge atât pe iOS, cât și pe Android. Aplicația îmi spune să trag aer adânc în piept înainte să deschid Instagram sau alte asemenea social media. Îmi blochează aplicația, să n-o folosesc câteva secunde. Și apoi îmi spune că am avut șase tentative să deschid Instagram în ultimele 24h și pot să răspund dacă vreau să continui să folosesc Instagram sau nu.

Aceasta este varianta gratuită a acestei aplicații, în care poți să setezi o limită de genul acesta, pentru o singură aplicație. Cu varianta plătită practic, poți să blochezi mai multe aplicații și te face să te gândești dacă chiar ai nevoie să deschizi cea aplicație în acel moment sau nu. E atât de simplu. Se numește ”One sec”.

O altă interfață care poate fi instalată pe telefoanele cu android se numește ”Minimalist phone” și - la fel - îți arată aplicațiile doar așa, sub formă de nume, nu și iconițe. Adică nu trebuie să vezi iconițele pentru fiecare aplicație în parte.

Dacă vrei să cauți aplicațiile, este destul de simplu, dai în dreapta și lista de aplicații, așa cum ne-am obișnuit până acum. Dacă vreau să deschid Whatsapp, Foto ... pur și simplu apăs pe fiecare aplicație în parte.

Deci avem așa:

- ”Before launcher”, care are peste 100.000 de descărcări

- ”Minimalist phone”, are peste 1.000.000 de descărcări, iar aplicația încă n-a fost lansată, este într-o variantă de beta

- ”One sec”, care și ea are o variantă gratuită în care poate fi blocată o singură aplicație. Sau varianta cu bani, care practic poate să controleze mai multe aplicații din telefonul nostru.

