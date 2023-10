Android 14 a fost lansat oficial, însă doar pe anumite telefoane. Care este marea noutate a sistemului de operare Google

De asemenea, potrivit The Verge, Android 14 va fi disponibil pe telefoane de la producători precum Samsung, Nothing, OnePlus ”și alții care îl vor implementa "în cursul acestui an".

Simultan cu lansarea Pixel 8, aşa cum era de aşteptat, Google a lansat oficial şi Android 14, cea mai nou nouă versiune majoră a sistemului de operare care stă la baza a miliarde smartphone-uri.

Ce aduce nou Android 14

Android 14 aduce o serie de noutăţi, în special în ceea ce priveşte personalizarea interfeţei şi protejarea intimităţii.

Utilizatorii pot acum să personalizeze lock screen-ul cu diferite imagini, font-uri şi stiluri, într-un mod similar cu ceea ce a lansat Apple anul trecut pe iPhone, potrivit News.ro.

Noua versiune permite şi generarea wallpaper-urilor cu ajutorul AI-ului, însă, această facilitate va fi, cel puţin la început, disponibilă doar pentru Pixel 8.

O altă îmbunătăţire este extinderea suportului pentru passkeys, care permite logarea pe site-uri şi aplicaţii cu amprenta.

Parolele, passkey-urile şi logările cu Google există acum în acelaşi loc, numit Credential Manager.

Alte caracteristici noi includ un suport mai bun pentru extensia camerei, suport pentru imagini HDR pe 10 biți și noua funcție Health Connect de la Android - care stochează datele de sănătate și fitness pe dispozitiv, similar cu Apple Health.

Puteți consulta notele de actualizare Android 14 pentru dispozitivele Pixel pe site-ul Google.

Android 14 este disponibil acum pentru smartphone-urile Pixel, urmând ca în lunile următoare să fie adoptat şi de ceilalţi producători de smartphone-uri.

Sursa: The Verge, News.ro Dată publicare: 05-10-2023 07:34