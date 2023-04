Analiză iLikeIT. Cum a ajuns aplicația TikTok să fie interzisă angajaților din sectorul public în SUA, UE și UK

Fiecare utilizator are propriul Feed, fabricat de un algoritm deștept care te poate ține lipit de ecran ore-n șir.

Există conținut pe placul fiecărui utilizator. Doar că, apar tot mai des discuții despre interzicerea acestei rețele de socializare.

Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Marea Britanie interzic angajaților din sectorul public să instaleze TikTok pe telefoanele de muncă... pe motiv că pot fi spionați.

Probabil vă întrebați cum am ajuns aici?

Puține aplicații au crescut la fel de rapid ca TikTok. Rețeaua de socializare are peste 1 miliard de utilizatori care intră cel puțin o dată pe lună în aplicație. Cei mai mulți țin aplicația deschis pentru cel puțin o oră și jumătate, grație algoritmului inteligent din secțiunea For You.

O gaură neagră care te teleportează în timp, instant.

Nici măcar YouTube nu se poate lăuda cu această statistică. Recent, șeful TikTok, Shou Chew a fost audiat în congresul american. Pe același scaun a stat și Mark Zuckerberg.

Shou Chewm - CEO TikTok: ”TikTok nu este disponibil în China. Avem sediu în Los Angeles și Singapore. În Statele Unite ale Americii avem 7.000 de angajați. Am auzit preocupări importante despre acces neautorizat la datele din SUA și manipularea ecosistemului. Nu am avut niciodată intenția să respingem sau să banalizăm aceste preocupări, ci le-am adresat cu acțiuni relevante."

Începutul TikTok este foarte întortocheat. TikTok face parte din ByteDance. ByteDance a fost fondată în 2012, în China, de Zhang Yiming și Liang Rubo.

În 2017, septembrie - apare TikTok. Două luni mai târziu, ByteDance cumpără pentru 1 miliard și Musical.ly, o altă rețea de socializare din China și pe care o unește cu TikTok.

Jakub Olek este Head of Public Policy and Government Relations pentru zona noastră de Europa. Pe românește se ocupă de Politici Publice și relații guvernamentale pentru TikTok.

Jakub Olek: ”TikTok a ajuns o minge de fotbal geopolitic. Trăim într-un mediu foarte competitiv. Al doilea motiv, este o schimbare geopolitică în lume, suntem cei nou veniți și avem origini chinezești. Fondatorul nostru este din China. Suntem departe de asta acum, nu mai suntem o companie chinezească. Suntem percepuți ca o companie care a pornit în China.”

Mesajul care vine direct dinspre companie e că TikTok nu este o aplicație chinezească. Nu are sediu în China și nu transmite date către guvernul chinez.

Pentru China, ByteDance folosește altă aplicație: Douyin - care funcționează diferit. Însă, un raport al Citizen Lab - laboratorul canadian care se ocupă și analizează securitatea datelor și dacă au impact asupra drepturilor omului, a descoperit că cele două aplicații, Douyin și TikTok împart bucăți din codul sursă.

Concluzia Citizen Lab a fost că ByteDance dezvoltă TikTok și Douyin plecând de la același cod și personalizează în funcție de cerințele pieței. Douyin are și restricții aspre pentru copiii mai mici de 14 ani - doar 40 de minute pe zi... Ceea ce nu se întâmplă la TikTok.

Jakub Olek: "Sediul principal este în Singapore. ByteDance este deținută în proporție de 60% de companii globale de investiții printre care și fonduri mari din Statele Unite ale Americii: KKR, Coatue, Sequoia Capital, General Atlantic, Softbank. Board-ul director al Bytedance este format din 5 oameni, trei sunt cetățeni americani, doar unul este chinez dar s-a mutat în Singapore de câțiva ani."

Sediul Bytedance rămâne însă în China. Cu puțin timp în urmă, pe site-ul ByteDance a apărut această schemă care arată toate companiile din subordine. ByteDance, compania mamă, este înregistrată în insulele Cayman - Singura firmă stabilită în China este Douyin - rețeaua soră a lui TikTok, cu care nu împarte datele. Guvernul chinez deține 1% din această aplicație.

CNN: ”Presa este cenzurată în China. Dacă fac o căutare despre un subiect sensibil pentru guvern pe Douyin, să zicem Piața Tiananmen 1989, apare un text pe care scrie că nu s-a găsit nimic. Pe TikTok apar câteva clipuri video despre masacru.”

Toate aceste discuții legate de originea aplicației a făcut ca alte state să fie atente cu TikTok. Marea Britanie, Noua Zeelandă, Australia, Franța, Țările de Jos, Norvegia - dar și Comisia Europeană interzic instalarea aplicației pe telefoanele de serviciu ale angajaților din sectorul public.

Motivul invocat - probleme de securitate?

Oliver Dowden - membru al Parlamentului din UK: ”Vom interzice folosirea TikTok pe dispozitivele guvernamentale. Măsura are efect imediat. Domnule președinte, este o măsură de prevenție. Știm deja că accesul la TikTok este limitat de guvern, dar este o igienă de securitate bună.”

Jakub Olek: ”Atunci când blochezi o aplicație, trebuie să ai dovezi. Noi nu am văzut așa ceva, de ani de zile. Nici din partea Comisiei nu am văzut dovezi”

Așadar, TikTok propune două proiecte pentru închiderea datelor: Project Texas și Project Clover.

În cazul Texas, presupune mutarea datelor în Statele Unite ale Americii, în servere controlate de personal american și auditat permanent de companii terțe - tocmai ca să înlăture orice bănuială că datele sunt trimise în China. Chiar în toamnă au existat discuții despre acest lucru, după ce 4 angajați au fost suspectați că au încercat să urmărească niște jurnaliști americani. Doi dintre angajați lucrau din China.

Jakub Olek: ”Tentativa lor nu a avut succes. Nu au putut să obțină datele pe care le căutau. Datele sunt anonimizate. (...) Singurele date pe care le avem sunt agregate și sunt folosite pentru scopuri comerciale sau pentru îmbunătățirea experienței din aplicație. Au fost concediați imediat. Politicile noastre au fost schimbate imediat, acum e și mai greu să se întâmple așa ceva. Imediat ce am aflat că s-a întâmplat așa ceva, am vrut să arătăm transparență și am comunicat imediat publicului.”

Americanii văd altă soluție. Vânzarea companiei. De altfel au mai încercat asta.

Și, deși Tiktok susține că aplicația nu este chinezească, Shu Jueting, Ministrul Comerțului din China se opune vânzării.

Am întrebat reprezentanții TikTok - dacă aplicația nu este chinezească, de ce intervine statul chinez în dezbatere?

”Nu avem nicio implicare în declarațiile guvernelor și nu putem vorbi în numele lor. De asemenea, dacă protejarea securității naționale este obiectivul, vânzarea nu rezolvă problema: o schimbare de ownership nu ar impune noi restricții asupra fluxurilor de date sau accesului. Cea mai bună modalitate de a răspunde preocupărilor legate de securitatea națională este protecția transparentă, în SUA, a datelor și sistemelor utilizatorilor din SUA, cu monitorizări și verificări riguroase realizate de terți, ceea ce implementăm deja."

În congresul american s-a dezbătut și problema de siguranță a copiilor, care pot ajunge la conținut nepotrivit pentru vârsta lor, cenzură dar și intimitatea datelor. Nicio lege nu-i protejează pe cei mici.

Discuțiile despre privacy sunt absolut necesare și ne arată cât de repede se schimbă tehnologia. Mai repede decât poate să țină legislația pasul.

Bogdan Manolea - director executiv APTI: ”Principala problemă, în special la rețele sociale e că sunt bazate pe un model care își propune să colecteze cât mai multe date de la utilizator pentru a monetiza informația respectivă. Ori, ca să faci lucrul ăsta tu ai putea să faci cu consimțământul utilizatorului care trebuie să fie înștiințat cu cele mai mici detalii cu privire la ce date colectezi, ce faci cu ele, cum poți să blochezi acele date cine mai are acces la ele. Nu depinde de țară, depinde de transparență pe care firmele nu vor s-o facă.”

Din păcate, discuții despre ”privacy”, respectiv protecția datelor, există pentru toate rețelele de socializare. Nu știm deocamdată dacă TikTok va fi interzis sau nu în Statele Unite ale Americii.

Decizia e acum în mâna Congresului American și va avea, cu siguranță, efect și-n restul lumii.

Dată publicare: 01-04-2023 10:43