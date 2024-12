Trei dintre cei mai mari producători auto din Japonia se unesc, pentru a se putea bate cu mașinile electrice ale Chinei

Cele două companii au anunțat că au semnat luni un memorandum de înțelegere și că membrul mai mic al alianței Nissan, Mitsubishi Motors, a fost, de asemenea, de acord să participe la discuțiile privind integrarea afacerilor lor.

Potrivit AP, constructorii de automobile din Japonia au rămas în urma marilor lor rivali în domeniul vehiculelor electrice și încearcă să reducă costurile și să recupereze timpul pierdut într-o perioadă în care noii veniți, precum compania chineză BYD și liderul pieței americane Tesla devorează cote de piață.

Președintele Honda, Toshihiro Mibe, a declarat că Honda și Nissan vor urmări unificarea operațiunilor lor în cadrul unui holding comun. Honda va conduce inițial noua alianță, păstrând principiile și mărcile fiecărei companii.

Acestea își propun să ajungă la un acord oficial de fuziune până în iunie și să finalizeze tranzacția și să listeze holdingul la Bursa din Tokyo până în august 2026, a spus el.

Potrivit lui Mibe, nu a fost dată nicio valoare în dolari, iar discuțiile oficiale sunt abia la început. Există "puncte care trebuie studiate și discutate", a spus el.

"Sincer vorbind, posibilitatea ca acest lucru să nu fie pus în aplicare nu este zero."

Guvernul Japoniei a tras un semnal de alarmă cu privire la amenințarea Chinei la adresa industriei sale auto încă din 2019, când ar fi îndemnat Honda și Nissan să se întâlnească și să discute despre o potențială consolidare.

Sectorul auto din China a înregistrat o creștere a exporturilor în ultimii câțiva ani, un grup din industrie susținând că a depășit Japonia ca principal exportator auto din lume în 2023.

O fuziune între Honda, Nissan și Mitsubishi ar putea duce la un mastodont în valoare de peste 50 de miliarde de dolari americani, pe baza capitalizării de piață a celor trei producători auto.

Împreună, companiile ar câștiga amploare pentru a concura cu Toyota și cu Volkswagen din Germania. Toyota are parteneriate tehnologice cu Mazda și Subaru din Japonia.

Știri despre o posibilă fuziune au apărut la începutul acestei luni, rapoarte neconfirmate afirmând că producătorul taiwanez de iPhone Foxconn încearcă să se asocieze cu Nissan prin cumpărarea de acțiuni de la celălalt partener de alianță al companiei japoneze, Renault din Franța.Directorul general al Nissan, Makoto Uchida, a declarat că nu a existat nicio abordare directă a companiei sale din partea Foxconn. El a recunoscut, de asemenea, că situația Nissan este "gravă".

Chiar și după o fuziune, Toyota, care a produs 11,5 milioane de vehicule în 2023, ar rămâne principalul producător auto japonez. Dacă se unesc, cele trei companii mai mici ar produce aproximativ opt milioane de vehicule.

În 2023, Honda a produs patru milioane, iar Nissan a produs 3,4 milioane. Mitsubishi Motors a produs puțin peste un milion.

Nissan, Honda și Mitsubishi au convenit anterior să împartă componente pentru vehiculele electrice, cum ar fi bateriile, și să cerceteze împreună software pentru conducerea autonomă pentru a se adapta mai bine la electrificare.

Nissan s-a confruntat cu dificultăți în urma unui scandal care a început cu arestarea fostului său președinte, Carlos Ghosn, la sfârșitul anului 2018, sub acuzația de fraudă și utilizare abuzivă a activelor companiei, acuzații pe care acesta le neagă. În cele din urmă, el a fost eliberat pe cauțiune și a fugit în Liban.

Vorbind luni reporterilor din Tokyo prin intermediul unei conexiuni video, Ghosn a calificat fuziunea planificată drept o "mișcare disperată".

De la Nissan, Honda ar putea obține SUV-uri mari cu caroserie tip camion, precum Armada și Infiniti QX80, pe care Honda nu le are, cu capacități mari de remorcare și performanțe off-road bune, a declarat Sam Fiorani, vicepreședinte al AutoForecast Solutions, pentru The Associated Press.

De asemenea, Nissan are ani de experiență în construcția de baterii și vehicule electrice, precum și sisteme de propulsie hibride gaz-electric, care ar putea ajuta Honda în dezvoltarea propriilor EV-uri și a următoarei generații de hibrizi, a spus el.

Dar compania a precizat în noiembrie că va desființa 9.000 de locuri de muncă, sau aproximativ șase la sută din forța sa de muncă globală, și își va reduce capacitatea de producție globală cu 20 la sută după ce a raportat o pierdere trimestrială de 9,3 miliarde de yeni (aproximativ 85 de milioane de dolari canadieni).

Recent, compania și-a remaniat conducerea, iar Uchida, directorul executiv, a acceptat o reducere salarială de 50%, recunoscând totodată responsabilitatea pentru dificultățile financiare, afirmând că Nissan trebuie să devină mai eficient și să răspundă mai bine gusturilor pieței, creșterii costurilor și altor schimbări globale.

"Anticipăm că, dacă această integrare se va concretiza, vom fi capabili să oferim o valoare și mai mare unei baze mai largi de clienți", a declarat Uchida.

Fitch Ratings a retrogradat recent perspectiva de credit a Nissan la "negativă", citând înrăutățirea profitabilității, parțial din cauza reducerilor de prețuri pe piața nord-americană. Dar a remarcat că are o structură financiară puternică și rezerve solide de numerar care s-au ridicat la 1,44 trilioane de yeni (13 miliarde de dolari canadieni).

De asemenea, prețul acțiunilor Nissan a scăzut până în punctul în care este considerat un chilipir.

Luni, acțiunile sale tranzacționate la Tokyo au crescut cu 1,6 procente. Acestea au crescut cu peste 20 % după ce săptămâna trecută s-a aflat despre posibila fuziune.

Acțiunile Honda au crescut cu 3,8 %. Profitul net al Honda a scăzut cu aproape 20 % în prima jumătate a anului fiscal aprilie-martie față de anul precedent, deoarece vânzările au suferit în China.

Fuziunea reflectă o tendință de consolidare la nivelul întregii industrii.

