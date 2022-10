Tot mai multe firme sfârșesc cu lacătul pe ușă din cauza scumpirilor din energie. Patronii se plâng și de măsurile fiscale

Intreprinzătorii se plâng inclusiv de măsurile fiscale, din ce în ce mai stricte. Numai în primele opt luni ale anului, aproape 10 mii de societăți și-au suspendat activitatea, cu 20 la sută mai multe ca anul trecut.

Constantin Dumitriu are de 4 ani o firmă care se ocupă de producția și distribuția de produse alimentare. A pornit la drum cu 60 de angajați. Acum au rămas doar 17 și nu sunt semne bune.

Constantin Dumitriu, proprietar firmă: Acum suntem loviți mai tare că în pandemie costurile cu energia electrică ajung practic să te pună pe chituci, dacă mai ai și producție este nenorocire. Practic energia, gazul, curentul electric, cresc costurile de producție cu peste 40 la sută. Cei care lucrează pe contoare electrice sau cuptoare cu gaze, pun practic lacătul pe ușă, nu poți să mai exiști, nu poți să crești atât prețurile cât să le și vinzi. Tot ce înseamnă congelat înseamnă energie electrică, costul s-a dublat.

Într-o situație similară este Olimpia Doru, care conduce o firmă care face articole din fibră de sticlă.

Olimpia Doru: Am început cu schimbări de prețuri săptămânale, lucru care ne perturbă activitatea, și pe noi, și pe clienții noștri, este foarte greu să faci previzionări de preț, să te angajezi la un contract de durată, iar piața îți arată că mai mult de atât nu mai poate, chiar dacă introduci cheltuielile în preț, te uiți mai departe că trebuie să și recuperezi și să îți vinzi bunurile și serviciile. Sunt produse la care mulți au renunțat, nu mai sunt achiziționate.

În primele 8 luni ale anului 2022 s-au închis 9.600 de firme românești. Cu 20% mai multe ca anul trecut. În același timp, numărul celor abia înființate rămâne constant, peste 100.000 în prima jumătate a anului. Rămâne de văzut cate dintre ele vor rezista.

Florin Jianu, președintele Consiliul IMM: Tendința de a închide firme e de fapt un semn pentru începutul unei crize, e un semn că oamenii nu mai au încredere în antreprenoriat, în economie, și aleg să închidă firmele. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru că ele sunt mai mari față de anul trecut care era un an de criză, de pandemie, și anul acesta 2022 toată lumea îl credea un an al relansării economice, am văzut creșteri la închiderea de firme în agricultură, industrie sau sănătate.

Cele mai multe societăți închise sunt din comerțul cu ridicata și cu amănuntul ori aveau diverse activități profesionale și tehnice.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 10-10-2022 18:29