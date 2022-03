Soluții pentru românii cu venituri mici. Social-democrații propun acordarea de vouchere valorice la fiecare două luni

Politicienii promit ajutoare pentru românii cu venituri mici, tot mai compleșiți de scumpiri.

Social-democrații propun acordarea de vouchere valorice de 50 de euro la fiecare două luni, sprijin pentru elevi, sau plafonarea RCA. La rândul lor, liberalii plusează și cer chiar dublarea unora dintre aceste ajutoare.

Social-democrații au fost primii care au gândit un pachet de măsuri care ar trebui să tempereze impactul majorărilor de prețuri din ultimele luni.

În primul rând, 3,5 milioane de români cu venit minim garantat, cu dizabilități sau pensionari cu venituri mici ar primi la fiecare două luni un voucher de câte 50 de euro. Acesta va putea fi folosit doar ca să își cumpere făină, carne, ulei sau alte alimente de bază.

Elevii din familii sărace ar primi în cele șapte luni de școală câte 30 de euro lunar pentru alimente, rechizite și haine.

La rândul lor, transportatorii de mărfuri sau de persoane ar putea să își recupereze câte 50 de bani pentru fiecare litru de combustibil pe care îl folosesc.

O altă măsură ar fi ca cei care sunt plătiți cu salariul minim, adica 1.524 de lei, să primească de la stat încă 200 de lei lunar.

Dacă vor avea girul BNR, social-democrații ar vrea să susțină și amânare plății ratelor timp de un an. În plus, PSD propune și reducerea polițelor RCA la jumatate timp de șase luni sau un an.

Marcel Ciolacu, președinte PSD: ”Vrem să venim cu vouchere pentru pensionarii care au pensii până în 1.500 lei la fiecare două luni pentru alimente. Aici vedem ca este o scumpire de aproape 25-30% și niște vouchere de sub 50 de euro pentru copiii care provin din familii care nu au venituri suficiente pentru rechizite și îmbrăcăminte, inclusiv pentru persoanele cu hadnicap si familiile monoparentale.”

Liderii politici susțin că au acceptul Comisiei Europene și că vor putea deconta o parte dintre aceste măsuri din banii europeni necheltuiți. Cum președintele PNL, Florin Cîțu, este plecat în vizită în Statele Unite și o ședință a Coaliției nu a avut încă loc, liberalii sunt mai rezervați. Surse politice spun însă că aceștia ar putea propune vouchere nu de 50, ci de 100 de euro.

Ionuț Stroe, purtător de cuvânt PNL: ”Aceste măsuri vin într-un an în care Executivul ar trebui să suporte costurile crizei energetice, dar si ajutoarele date populației ori companiilor pentru plata facturilor la gaze și la electricitate. Aceste cheluieli au fost estimate la nouă miliarde de euro.”