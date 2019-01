Șefii ANPC ar fi împiedicat o angajată să amendeze băncile. Mărturia femeii

"Controalele la creditele în franci elveţieni au fost făcute de ochii lumii". Declaraţia, extrem de gravă, îi aparţine unei angajate de la Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului.

Aceasta susţine că atunci când a vrut să amendeze băncile a fost oprită de şefi şi somată să-şi dea demisia. Afirmaţia vine la doar o zi după ce un comisar de la ANPC a acuzat instituţia că sprijină interesele băncilor, nu pe ale consumatorilor.

Abuzurile s-ar fi întâmplat în anul 2015, iar şefii de la acea vreme, Marius Dunca şi Bogdan Pandelică, au respins cu vehemenţă acuzaţiile.

Angajată ANPC: Descoperisem că anumite bănci au modificat din pix procentul de dobândă la foarte mulţi consumatori pe franci elvețieni, în favoarea băncilor, bineînţeles. Am făcut un raport în care am scris ce am găsit şi ceea ce consider că este necesar de făcut pe portofoliu. Au considerat că eu gândesc prost şi că nu trebuie să dau acel punct de vedere. Eu am refuzat şi am cerut o opinie juridică, care e motivul pentru care nu aş da. Mi s-a spus că având în vedere că erau încheiate procese verbale pe clauze abuzive pe toate acele bănci controlate, nu mai exista obiect asupra celor constatate de mine.

Reporter: Legea ce spune?

Angajată ANPC: Legea spune că nu se dă pentru aceeaşi faptă, ori nu era aceeaşi faptă. Acolo nu era vorba de clauze abuzive, iar acum vorbeam de majorarea unilaterală a dobânzilor.

Reporter: Și ce s-a întâmplat?

Angajată ANPC: Aici s-a oprit tot. Aici s-a terminat tematica pe franci elvețieni.

Acest aşa-zis control a avut loc în 2015. Preşedintele de la acea vreme al Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului, Marius Dunca, anunţa că a început războiul împotriva băncilor care au acordat credite în franci elevetieni.

”Dacă nu ne-au primit în calitate de observatori, cu siguranţă or să ne primească în calitate de organ de control. Mi-aş dori să suspend activitatea de creditare. Caut în legislaţie”, declara Dunca în 2015.

În schimb, susţine angajata ANPC, acel anunţ ar fi fost făcut doar de ochii lumii. În realitate, ar fi fost oprită să amendeze băncile, sub pretextul că au mai fost amendate o dată sau că fapta s-a prescris. Şi pentru că nu s-a mulţumit cu explicaţii, angajatei ANPC i s-ar fi cerut să părăsească instituţia. Iniţial, preşedintele Marius Dunca i-ar fi spus să plece, apoi cel care i-a urmat în funcţie, Bogdan Pandelică.

”La momentul respectiv s-a încercat îndepărtarea mea pentru că deranjam. Toţi au încercat să mă aducă la tăcere, că nu gândesc eu bine... A fost o perioadă de 2 săptămâni în care hărțuirea psihică a fost permanentă. Să mă înţeleg cu preşedintele, să am ce să dau de mâncare la copii, ba să accept să trec pe funcţie de execuţie şi am preferat să mă suspend”, spune angajata.

"Evenimentul" este consemnat şi de comisarul Mantu.

”În luna februarie 2016, doamna Mihaela a fost forțată să-și suspende raporturile de serviciu, iar practica în cadrul Autorității a rămas în continuare neunitară, pentru contractele de credit vechi, încheiate înainte de anul 2010”, a menționat acesta.

”Este o aberaţie, nu există aşa ceva. să-mi arate acel raport despre care vorbeşte. Nu ştiu cum a ajuns să spună aşa ceva”, spune acum Marius Dunca.

Iar Bogdan Pandelică ne-a transmis că: ”Nu aveam cum să am o astfel de discuţie cu doamna respectivă. Pe linie ierarhică aş fi vorbit cu vicepreşedintele, secretar general sau director general. Nu ştiu de unde şi până unde aş fi vorbit cu un şef de serviciu.”

Reporter: Toţi preşedinţii au spus că nu intervin în actul de control...

Angajat: Aşa este. Teoretic. Practic, se discută. Drept dovadă, la ceea nu am avut voie să dau nu am dat.

Această abordare, dar şi altele, toate în favoarea băncilor, ar fi dus, susţine comisarul Dumitru Mantu la păgubirea împrumutaţilor cu sute de milioane de euro. La fiecare 100.000 de euro, românii ar fi pierdut între 10 şi 20.000 de euro.

