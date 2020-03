Românii nu vor mai fi „executați” de ANAF și se amână plata ratelor. Măsurile pregătite de guvern

Autorităţile au pregătit un pachet de măsuri economice care să ajute populaţia şi firmele. Pe de altă parte, unele bănci au anunţat deja că vor permite amânarea plății ratelor.

Fiecare instituţie financiară decide însă în aceste momente grele dacă să aplice această măsură pentru creditele ipotecare, cele de nevoi personale, sau pentru cardurile de credit.

Atenţie, păsuirea nu înseamnăcă datoriile vor fi şterse.

Mai multe bănci au luat deja măsuri pentru a-i ajuta pe cei afectaţi de această criză.

Banca Românească suspendă până la două luni plată ratelor la creditele ipotecare şi de nevoi personale.

CEC Bank amâna pentru o lună plată ratelor la toate creditele, BCR anunţă o perioadă de graţie de trei luni şi pot opta pentru o pauză de trei luni de la plata ratelor şi clienţii Raiffeisen Bank.

Păsuiţi timp de două luni de plată ratelor, dar numai la cardurile de credit, sunt şi clienţii Băncii Transilvania.

Iar BRD a anunţat că serviciile de internet şi mobile banking vor fi gratuite în următoarele trei luni, la fel şi tranzacţiile online, pentru a-i încuraja pe oameni să nu se mai deplaseze la bănci.

De altfel, în întregul sistem bancar romansc se caută astfel de soluţii temporare.

Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR: „Fiecare bancă îşi cunoaşte cel mai bine clienţii, ştie situaţi clienţilor în parte, şi dacă se pune problema unei amânări este în măsură să analizeze cel mai bine situaţia data. Nu suntem în siuatia unei stopări a economiei.”

Banca Naţională face apel la populaţie să nu mai stea la cozi la bancomate.

Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR: „Important de precizat că sistemul bancar nu are probleme de niciun fel în acest moment, este lichid, are rezerve financiare necesare pt orice activitate, nu are niciun sens ca oamenii să scoată banii din bancomate sau din bănci pt ca sistemul are toată stabilitatea necesară.”

Şi Administraţia Natioanala de Administrare fiscală a pregătit o serie de măsuri.

Românii, dar şi firmele, nu vor mai primi somaţii, nu vor mai fi executaţi silit şi nici nu vor mai fi blocate conturile bancare pentru datoriile pe care nu le-au achitat la ANAF. Termenul de depunere a declaraţiilor fiscale se amână cu o lună, de pe 25 martie, pe 25 aprilie. În plus, firmele îşi vor recupera mai repede TVA-ul. Iar Inspectorii fiscului nu vor mai face controale în această perioadă, decât în cazurile de evaziune fiscală.

Klaus Iohannis, președintele României: „Am decis și suspendarea efectuării controalelor la angajatori de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, cu câteva excepții, sigur.”

Angajații și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau chiar oprită total sau parțial pe perioada stării de urgență prin decizii ale autorităților publice, vor beneficia de protecție socială.

Guvernul va publica marți şi un pachet de soluţii pentru susţinerea domeniilor afectate de coronavirus, precum transporturile şi turismul.