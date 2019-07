Reacţii la proiectul prin care românii care nu le dau bani părinţilor ajung la închisoare

Proiectul "legii recunoştinţei între generaţii" a stârnit reacţii aprinse.

Un proiect de lege depus în Parlament de zeci de parlamentari din majoritatea PSD-ALDE stârneşte controverse. Iniţiatorii vor să-i oblige pe copiii majori şi apţi de muncă, să-şi întreţină părinţii, care au muncit pentru statul român, şi şi-au plătit dările toată viaţa.

Cu toate acestea, copiii ar trebui să plătească o pensie de maximum 20 la sută din veniturile lor, pentru mama, tatăl, bunicii sau străbunicii ajunşi neputincioşi, care se confruntă cu dificultăţi materiale. În cazul în care părţile nu se înţeleg de bună voie, chestiunea ar putea fi tranşată în instanţă.

În expunerea de motive, cei 72 de parlamentari care au iniţiat proiectul, susţin că normele morale nu mai sunt suficiente pentru a-i face pe copii să aibă grijă de părinţi, aşa că trebuie obligaţi printr-o lege specială, numită "a recunoştinţei între generaţii".

Potrivit proiectului, îndatoririle tinerilor ar putea fi scrise într-un contract sau în testament, ori stabilite de comun acord între părţi. Altfel, instanţa va stabili cuantumul pensiei de întreţinere, care nu poate depăşi o cincime din venitul celor obligaţi să o plătească.

Legea instituie aceleaşi reguli în privinţa întreţinerii bunicilor şi străbunicilor care nu mai au alt sprijin. Cei care nu-şi achită obligaţiile sunt pasibili de închisoare, potrivit proiectului.

Reacţia PNL la legea "recunoştinţei"

PNL cere retragerea proiectului care obligă copiii să le plătească părinţilor pensie de întreţinere sub sancţiunea puşcăriei, a afirmat miercuri deputatul Dan Vîlceanu, vicepreşedinte al partidului.

"Cel mai potrivit exemplu pentru nivelul de degradare morală, mintală şi politică a celor din PSD şi ALDE a venit astăzi prin proiectul de lege care obligă copiii să le plătească părinţilor pensie de întreţinere sub sancţiunea puşcăriei. Probabil parlamentarii PSD au identificat în această soluţie legislativă modalitatea prin care să-şi salveze bătrâneţile după dezastrul de guvernare din ultimii ani de zile, întrucât cu siguranţă niciun român cu capul pe umeri nu-i va mai vota. Această iniţiativă legislativă reprezintă o culme a analfabetismului democratic şi o mutaţie fabuloasă în mintea unor oameni care nu mai au nicio tangenţă cu realitatea, cu cetăţenii, cu normele bunului simţ. Orice cetăţean, care realizează faptul că a primit încrederea românilor pentru a exercita un mandat în numele lor, ar fi probabil incapabil măcar să gândească o asemenea monstruozitate. Numai cineva care şi-a pierdut complet uzul raţiunii poate justifica o astfel de reglementare prin faptul că tinerii care au ales să părăsească ţara, tocmai din cauza PSD, pentru a-şi găsi un rost în viaţă trebuie să fie constrânşi să-şi susţină părinţii. Este dreptul şi libertatea copiilor să facă acest lucru şi nu are nimeni căderea morală, cu atât mai puţin PSD, să judece asemenea chestiuni", a susţinut Vîlceanu într-un comunicat de presă.



Reacţia consilierului guvernatorului BNR

Autorii legii ”consideră fie că statul român nu are capacitatea de a face acest lucru, fie că nu are datoria”, a scris, joi, pe pagina sa de Facebook, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR.

Croitoru atrage atenţia că autorii acest proiect consideră că statul român nu are capacitatea de a face asta, fie că nu are datoria.

”Iniţiativa vine de la politicieni social democraţi. Ce înseamnă asta în esenţă? În primul rând, înseamnă că autorii consideră fie că statul român nu are capacitatea de a face acest lucru, fie că nu are datoria de a face acest lucru, acest din urmă aspect intrând în contradicţie cu esenţa doctrinei social democrate a partidului din care iniţiatorii fac parte”, a scris Croitoru.

Totodată, el atrage atenţia că această iniţiativă neagă unele drepturi ale oamenilor.

”În al doilea rând, înseamnă o negare a drepturilor omului de a beneficia de roadele muncii sale aşa cum doreşte: nu poţi obliga un tânăr să plătească pensie părinţilor, bunicilor şi străbunicilor, naturali sau vitregi, mai ales după ce i-ai obligat, oricum, să plătească impozite în acest scop, pe care şi-l asumă statul”, a scris consilierul.

Totodată, Croitoru consideră că acest proiect este un atac la morala românilor tineri majori, care sunt implicit acuzaţi de imoralitate din moment ce proiectul de lege presupune implicit că tinerii îşi neglijează părinţii.

”Am, în consecinţă, trei întrebări. Este sistemul public de pensii sau de asistenţă socială în faliment? Cred iniţiatorii proiectului legislativ că dreptul omului de a utiliza venitul din muncă în mod liber, este învechit şi trebuie îngrădit? Cred iniţiatorii proiectului că tinerii în vârstă de muncă sunt imorali şi-şi părăsesc părinţii la greu? Dacă răspunsul la această din urmă întrebare este pozitiv, sunt aşa de numeroase cazurile încât depăşesc resursele financiare ale sistemului public de pensii şi de asistenţă socială?”, a scris Croitoru.