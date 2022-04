"Misterul" aprecierii rublei rusești până la nivelul de dinaintea invadării Ucrainei

În mod poate neașteptat pentru unii, rubla este ajutată chiar de probleme economice prin care trece acum Federația Rusă în urma sancțiunilor aplicate de UE și de SUA.

Rubla rusească este cotată pe piața internă din Federație la circa 90 de ruble pentru un dolar, nivel apropiat de cel dinainte de invadarea Ucrainei de către Rusia. Vârful a fost atins pe 8 martie, când pentru a cumpăra un dolar american era nevoie de 138,96 ruble.

Evoluția aparent pozitivă a rublei are însă în spate motive deloc optimiste pentru economia rusească, scrie Axios.

Pentru a ajunge la acest nivel (influențat, totuși, chiar de către banca centrală a Rusiei) a fost nevoie de limitarea spre zero a "exporturilor" de valută, limitarea extragerilor populației din conturile în valută (cel mult 10.000 de dolari extrași per client per bancă, indiferent de valoarea depozitului) și de perspectiva unei recesiuni severe, de circa 15% din PIB, după cum estimează economiștii Institutului Internațional de Finanțe. Simplu spus: tocmai pentru că sancțiunile luate, la unison, de către UE și SUA au efecte serioase economia rusă se va contracta, cererea internă a rușilor a scăzut și continuă să scadă.

Scăderea cererii de bunuri și servicii se reflectă direct și în scăderea importurilor (rușii cumpără mai puține produse de peste graniță) ceea ce reduce presiunea de pe moneda locală. Simplu spus: raportul dintre valută și moneda locală este mai favorabil monedei locale pentru că este o nevoie mult mai mică de valută pentru a plăti importurile.

Astfel, cu o bancă centrală și un sistem bancar izolate de UE și de SUA și cu perspectiva unei recesiuni adânci, de până la 15% din PIB, Kremlinul poate afișa, totuși, un curs al rublei apropiat de cel de dinainte de a invada Ucraina, pe 24 februarie.