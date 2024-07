Investiţie de peste 200 de milioane de euro într-unul dintre ”obiectivele esențiale” ale sistemului energetic al României

Actele au fost semnate în prezenţa premierului Marcel Ciolacu şi a ministrului Energiei, Sebastian Burduja.

"Privesc cu multă încredere în viitor, pentru că niciodată în istoria sa modernă România nu a investit şi nu a construit într-un ritm mai susţinut ca acum. Sunt zeci de miliarde de euro investiţi în tot ceea ce înseamnă infrastructuri critice de transport, energie, sănătate şi în IT, iar investiţia de azi, de retehnologizarea şi amenajarea hidrotehnicii de la Vidraru, de peste 200 de milioane de euro, este unul dintre obiectivele esenţiale pentru sistemul nostru energetic. Această investiţie ne va permite să modernizăm această capodoperă a ingineriei româneşti, să putem obţine energie verde într-un mod şi mai eficient pe termen lung", a declarat premierul Ciolacu la Hidrocentrala Vidraru, potrivit Agerpres.

Ministrul Energiei a subliniat, la rândul său, importanţa retehnologizării unui obiectiv energetic strategic.

"Vreau să vă felicit că aţi reuşit semnarea acestui contract, a şasea oară a fost cu noroc, deci a şasea licitaţie s-a atribuit (...). De asemenea, vineri a fost un an de la listarea Hidroelectrica, un moment foarte important (...). Cred că ceea ce s-a întâmplat aici, şi în anii '60 şi ceea ce dumneavoastră aţi reuşit acum, dacă ar fi să caracterizez printr-un singur cuvânt, ar fi asumare (...). V-aţi asumat să înaintaţi cu acest proiect, pentru că prea mulţi ani de zile lucrurile nu s-au făcut, pentru că întotdeauna e mai simplu să spui 'nu se poate'", a spus Sebastian Burduja.

"După 58 de ani de funcţionare a acestei centrale, una dintre principalele centrale prin care facem echilibrarea de sistem (...), se semnează primul contract de retehnologizare. (...) Responsabilitatea noastră este să construim ceva şi cred că cea mai mare mândrie a noastră este să lăsăm ceva în urmă", a afirmat şi Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica.

La ceremonia de semnare a contractului a asistat şi ambasadoarea Croaţiei la Bucureşti, Marija Kapitanovic, în procesul de retehnologizare urmând să fie implicată şi o companie croată.

"Este un eveniment important pentru sectorul energetic românesc, dar şi pentru relaţiile bilaterale dintre România şi Croaţia. Koncar, compania implicată în proiect (...), reprezintă excelenţa în sectorul energetic", a spus ambasadoarea.

Cine se ocupă de retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru

Asocierea formată din Electromontaj (lider de asociere), Koncar - Engineering Co. Ltd. for Production and Services şi Butan Grup (subcontractant) a câştigat contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, în valoare de 188,382 milioane de euro, fără TVA, a anunţat Hidroelectrica pe 1 iulie.

Potrivit sursei citate, AHE Vidraru este unul dintre cele mai emblematice obiective hidroenergetice din România, iar centrala, cu o putere instalată de 220 MW, joacă un rol important pentru Sistemul Energetic Naţional.

Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcţiune pe data de 9 decembrie 1966, utilizează potenţialul hidroenergetic al Argeşului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna şi Oieşti, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri.

Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane metri cubi, din care 320 milioane metri cubi reprezintă volumul util.

Barajul Vidraru a fost, la momentul inaugurării, al cincilea în Europa şi al nouălea în lume între construcţiile similare.

Amenajarea asigură o producţie anuală de energie electrică de circa 400 GWh.

Până la procedura actuală, Hidroelectrica a realizat, începând cu anul 2016, alte cinci procese de achiziţie pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice Vidraru, cauza principală a neatribuirii acestora fiind neconformitatea ofertelor primite cu cerinţele caietului de sarcini, precizează compania.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice pentru Sistemul Energetic Naţional.

Compania operează 187 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,3 GW. În plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW şi o cotă de 13,09% din piaţa de furnizare.

