Fiscul începe să recupereze datorii vechi de 5 ani. Executări silite chiar și pentru 40 de lei

În căutare de bani în plus la buget, Fiscul le pregăteşte o ”surpriză” tuturor celor care au datorii la stat. Din această toamnă, datornicii vor primi notificări pentru restanțele din ultimii 5 ani.

Cei care nu le vor achita vor putea fi executaţi silit chiar şi pentru 40 de lei, de pildă. Aşa vrea statul să adune cât mai mult dintr-o datorie uriaşă, de 15 miliarde de lei, potrivit estimărilor făcute de ministrul Finanţelor.

Presate de cheltuielile tot mai mari cu salariile şi pensiile, autorităţile mizează să încaseze 15 miliarde de lei de la datornicii către stat.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor: ”Trebuie să recuperăm aceşti bani, trebuie să găsim stimulent, cei care achită anul acesta vor primi o reducere când fac plata.''

Din toamnă, ANAF le va trimite tuturor datornicilor înştiinţări de plată, prin poştă sau online, în cazul celor care au cont pe site-ul instituţiei. Vor avea răgaz să plătească până în martie, anul viitor. Sunt în vizor persoanele care au obţinut venituri din profesii liberale, drepturi de autor, chirii sau arende.

Adrian Benta, specialist fiscal: ''Vor fi unii surprinşi, unii nu sunt specialişti, unii au încasat nişte venituri şi nu ştiau că datorează contribuții... Nu e moral şi nici nu e vina contribuabilului să primească un număr de cinci decizii dintr-o dată, poate că nu are bani să plătească acele impozite.''

Situaţia este recunoscută de ministrul Finanţelor.

''ANAF-ul n-a trimis în ultimii cinci ani decizii de impunere către anumite categorii de persoane'', spune Eugen Teodorovici.

De fapt, statul se grăbeşte să încaseze acum ce nu a reuşit în ultimii ani. Datoriile mai vechi de cinci ani se vor prescrie, dacă nu sunt comunicate, iar statul ar putea rămâne cu pagubă.

Cei care vor primi notificări de la ANAF prin poştă vor avea la dispoziţie 60 de zile să-şi achite datoria, în caz contrar, statul va începe să calculeze penalităţi, iar restanţierii cu penalităţi mai mari de 40 de lei vor putea fi executaţi silit.

Pe listele datornicilor la ANAF au apărut persoane publice, precum oameni de afaceri şi politicieni cu datorii în creştere an de an. Şeful Finanţelor nu are un răspuns în privinţa felului în care vor fi recuperaţi banii în cazul lor.

”Practic, se împrumută cu un cost mai mare decât la bănci, o decizie trebuie luată într-adevăr, legea e aceeaşi pentru toţi că e mai bogat sau mai puţin bogat”, a spus Eugen Teodorovici.

Pe cea mai recentă listă a datornicilor la ANAF apare şi primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, cu o sumă de 232 de milioane de lei. Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, şi-a mai achitat din datorii şi a ajuns la o restanță de 82.000 de lei. Potrivit ANAF, peste 11.000 de români au datorii mai mari de 15.000 de lei fiecare.

