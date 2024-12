Economistul Radu Georgescu: Vom intra în sevraj economic. Până acum, România a funcţionat pe bază de împrumuturi

„Economia României are un model balcanic. Când luăm salariul, îl cheltuim în prima seară într-un club de fiţe, apoi mâncăm iaurt şi covrigi, iar apoi ne împrumutăm ca să plătim chiria sau rata la bancă”, spune Georgescu, potrivit News.ro.

„De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clienţilor şi celor care mă urmăresc pe reţelele sociale că vom intra într-o perioadă de sevraj economic Şi că trebuie să ne pregătim din punct de vedere financiar şi mental. Am explicat că economia României a funcţionat în ultimii 7 ani pe bază de împrumuturi. În ultimii 7 ani. Ne-am împrumutat peste 250 miliarde euro. Împrumuturile sunt ca niste steroizi pentru economie. Când iei steroizi poţi să ridici greutăţi mari. Când nu mai iei steroizi, toate greutăţile îţi pică în cap. Am explicat că economia României are un model balcanic. Când luăm salariul, mergem şi îl cheltuim în prima seară într-un club de fiţe. Până la sfârşitul lunii, mâncăm iaurt şi covrigi. Ne împrumutăm pentru a plăti chiria sau rata la bancă. Cei 250 miliarde euro s-au dus 90% în salarii şi pensii, adică în consum. Nici măcar nu am consumat produse făcute în Romania”, arată consultantul economic Radu Georgescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Am ratat o şansă uriaşă de dezvoltare economică”

Potrivit acestuia, Romania are un deficit comercial record, cel mai mare din Uniunea Europeană.

„Dacă aceşti bani erau investiţi în infrastructură: şcoli, spitale, fabrici, autostrăzi, România ar fi devenit model de studiu în cărţile de economie. Am ratat o şansă uriaşă de dezvoltare economică. Probabil ultima, deoarece nu mai putem să luăm sterozi (împrumuturi). Ultima criză financiară am văzut-o din primul rând, fiind director financiar într-o bancă. Am văzut cum consumul a crescut pe baza împrumuturilor. Şi cum s-a prăbuşit în lipsa împrumuturilor. Sevrajul de la ultima criză financiară a început în ziua când Traian Băsescu a apărut la TV şi a spus că România este în recesiune şi că de a doua zi toate salariile vor scădea cu 25%, iar TVA-ul va creste la 24%. Până în acea zi, sediile băncii erau pline de oameni care luau credite. A doua zi nu mai era nimeni. Nu mai lua nimeni împrumuturi. Nici următoarea săptămână. Nici în următoarele luni. Nici în următorii ani”, spune Radu Georgescu.

„Din acel moment, consumul o va lua puternic la vale”

Acesta aminteşte că au trecut 10 ani până când PIB-ul României a revenit la nivelul din 2008, adăugând că România „va intra oficial în sevraj” când se va anunţa reducerea numărului de bugetari sau că salariile şi pensiile vor fi îngheţate.

„Din acel moment, consumul o va lua puternic la vale. Probabil acest mesaj va fi după alegerile prezidenţiale”, spune economistul.

Georgescu explică însă că există şi o „parte frumoasă a unei perioade cu sevraj economic”.

„Înţelegi ce este cu adevărat important. Şi ce este cu adevărat frumos. În 2008, am plătit 120.000 euro să mergem în team building la schi în Elveţia. În 2009 nu mai aveam bani să ne plătim chiria şi utilităţile de la birou. Pentru că aveam zero buget pentru team building, am mers cu colegii cu corturile în munţii Apuseni. Am fost surprins să văd că răsăritul din cort de pe vârful muntelui se vede mult mai frumos decât dintr-un hotel de 5 stele din Elveţia”, încheie Radu Georgescu.

