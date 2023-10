De câți bani are nevoie, de fapt, o familie formată din doi adulți și doi copii ca să trăiască decent, în România

Și asta pentru că cercetarile nu țin cont de cheltuielile neprezăvute și nici de lucruri obișnuite în multe case, cum ar fi meditațiile pentru cei mici, ieșirile în parc sau activitățile extra-școlare. Nu este calculat nici transportul, iar autorii cred că românii merg într-o singură vacanță pe an, obligatoriu, cu trenul.

De la începutul anului, Daniela, economist de profesie și mamă de gemene, a renunțat să își mai trimită fetele la after school, unde plătea în jur 1.500 de lei lunar pentru fiecare. Banii îi foloșeste acum pentru meditații și ore de sport, unde sesiunile încep de la 100 de lei.

Daniela Șerban, economist: „E clar că și la școală e nevoie să își ia un pachețel, să mai mănânce câte ceva, se uită de la unii la alții fiecare ce ia, un fruct, nici nu poți să îl trimiți cu un biscuite în fiecare zi – vor diferit. Mai intervine și weekendul, unde după o săptămână foarte aglomerată, e clar că orice copil își dorește o înghețată, o ieșire în parc, o minimă distrație”.

Urmează apoi cheltuielile cu hainele, uniformele vaccinurile și medicamentele, mai ales în sezonul rece. Mâncarea gătită sau cumpărată se apropie de 1.000 de lei săptămânal. Tragem linie și trecem de 12 mii de lei lunar.

Cu patru copii, Mihaela dă și peste 20 de mii de lei lunar.

Mihaela Mosora, profesor de economie la ASE: „Eu am făcut un clacul referitor la coșul de consum și am ajuns la concluzia că pentru o familie cu 3 copii ai nevoie de 6 salarii minime nete pe economie, adică 2 părinți trebuie să facă cât 6. Păi uite, inclusiv pentru ei acum citeam mai devreme pe grup, trebuie să cumpăr caiete speciale pentru copii de 2-3 ani. Nu mai spun că rechizitele la început de an școlar te costă foarte mult, adică peste 500 de lei pe copil”.

În teorie însă, lucrurile se calculează mai simplu. Potrivit unui studiu realizat de o fundația Friedrich Ebert România, o familie cu doi adulți și doi copii are nevoie de aproape 10 mii de lei lunar. Sunt luate în calcul 11 categorii de cheltuieli. Potrivit specialiștilor banii pentru mâncare ar ajunge lunar la 2.090 de lei.

Și cercetătorii de la Institutul pentru Calitatea Vieții spun că ajung două salarii medii pe economie și două alocații pentru un coș minim decent și de subzintență. În total, ar fi vorba de puțin peste 9.500 de lei.

Totuși, în aceste calcule nu sunt incluse meditațiile copiilor, alte activități extra-școlare, caiete speciale cerute de profesori sau învățători. În plus, cercetătorii au luat în calcul o familie care are un apartament cu trei camere pentru care nu plăteste rate sau chirie, nu are mașină și merge în vacanță o singură data pe an. Și atunci cu trenul, dar nu mai mult de 300 de km.

Pe de altă parte, spun sociologii, ca să aibă din ce să trăiască românii nu mai fac economii și nici nu investesc în sănătate și în educație.

Dan Petre, sociolog: „Sunt segmente de populație din România care pur și simplu nu au acces la acel nivel de cheltuieli. De exemplu cheltuielile cu sănătatea. Sumele sunt foarte mici prin comparație cu cheltuielile pe care le avem cu sănătate. Și ce este de remarcat că într-adevăr categoria cea mai consistentă este cea cu cheltuielile pentru locuințe, aici costurile literalmente au explodat și apoi cele cu alimentația”.

Din păcate, în 2021, 35 la sută dintre români erau în risc de sărăcie.

