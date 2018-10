Cuplurile căsătorite, în vizorul ANAF. Riscă amendă de 5.000 de lei

Pro TV

Felicitările, masa şi dansul ar trebui anunţate la Fisc, dacă nu vreţi ca din darul de nuntă să plătiţi apoi amendă.

Cei de la ANAF schimbă regulile şi vor să afle cine a cântat, cine v-a fotografiat şi filmat în momentele fericite. Iar pentru asta, statul a început să le trimită scrisori cuplurilor căsătorite. Speră să îi prindă astfel pe muzicanţii şi fotografii care nu şi-au declarat banii încasaţi de la evenimente în ultimii 5 ani.

Corina s-a căsătorit în urmă cu 3 ani şi spune că nu i se pare normal că ANAF să o întrebe cât a cheltuit pentru nuntă.

Corina Patraș: ”Mi se pare o aberaţie, poate i-am dat bani cash în mână, poate a fost vecinul. Pe poze am dat 1.000 de euro, video 500 de euro. Nu am primit bonuri. Cred că nu au o bază de date cu persoanele care practică aceste meserie şi-şi căută prin intermediul mirilor, cu o amendă usturătoare, îşi caută victimele, pe cine să impoziteze.”

”Mi se pare ok să întrebi de acum încolo, să plăteşti nişte taxe, dar nu retrospectiv. Am făcut nunta în vară şi n-aş avea multe informaţii de dat. Bonuri nu am de la restaurant, nici factură”, spune o altă femeie.

''Stimate domnule, (...) vă solicităm informaţii despre persoane fizice (...) societăţi comerciale privind raporturile economice sau juridice pe care le-aţi avut cu ocazia evenimentelor prilejuite de celebrarea căsătoriei civile şi religioase''.

Şi totuşi aceasta este scrisoarea primită de la ANAF de un bărbat din Argeş. Omul a publicat-o pe Facebook, la scurtă vreme după căsătorie. Nu mică i-a fost mirarea când a aflat că Fiscul îl pune să dea informaţii despre cine i-a cântat la nuntă, cine i-a filmat şi fotografiat evenimentul, dar şi despre localul în care a avut loc petrecerea. Adică să dea nume, adrese, telefoane şi orice alte informaţii despre cântăreţi, patronul restaurantului, fotografi şi cameramani. Iar pentru asta, i s-a oferit şi o declarație-tip.

Fiscul cere cuplurilor informaţii detaliate despre cheltuielile făcute pentru nuntă, chiar dacă mirii nu sunt obligaţi să păstreze dovezi ale acestor tranzacţii. Cei care nu dau informaţiile solicitate riscă să fie amendaţi cu până la 5.000 de lei.

Adrian Benta, specialist fiscal: „Este ceva neobişnuit, este absolut legal, dar procedura e amuzantă. Fix a doua zi după ce s-a consumat căsătoria, tinerii căsătoriţi vor sta doar să facă declaraţii pentru ANAF. Obiectivul este să vadă dacă lăutarul, fotograful şi-a înregistrat veniturile, şi-a plătit taxele.”

În unele cazuri, inspectorii Fiscului vor avea liste lungi de parcurs.

Gabriela Potop, specialist planificare nuntă: „Numărul serviciilor poate creşte până la câteva zeci. În unele cazuri, numărul persoanelor care lucrează la o nuntă poate depăşi 100, pentru că este un volum de muncă foarte mare.”

Acţiunea ANAF vizează sute de mii de persoane, având în vedere că în România se oficiază anual peste 100.000 de căsătorii. Anul trecut, de exemplu, au fost 142.000 de căsătorii.

