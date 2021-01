Crește salariul minim în țara noastră. Câți bani vor primi românii în plus

Salariul minim pe economie va crește, începând cu această lună. Anunțul vine de la ministrul Muncii, Raluca Turcan. Hotărârea ar urma să fie adoptată chiar în şedinţa de Guvern de miercuri după-amiază.

Încă de marţi seară, Turcan a anunţat că salariul va fi majorat cu 3,1%, acest lucru înseamnă că la suma actuală a salariului minim de 2.230 de lei brut, angajaţii ar putea să primească în fiecare lună 70 de lei brut, adică 22 de lei net.

Aceasta majorare îi priveşte pe foarte mulţi români, din cei 5 milioane de angajaţi din ţara noastră, 2 milioane primesc salariul minim.

De asemenea, ministrul a precizat că se doreşte corelarea pensiilor speciale cu contributivitatea.

"Ce am făcut în momentul în care am ajuns în mandat? Am spus aşa: subiectul pensiilor scos din disputa politică. Am chemat specialişti din cadrul ministerului, de asemenea din Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, astfel încât să găsim o variantă de abordare a pensiilor (speciale - n. r.), care să conducă la calcularea lor pe bază de contributivitate, echitate în sistemul de pensii şi de asemenea să fie suportabilă orice lege pe care o vom aduce în faţa pensionarilor", a spus Raluca Ţurcan.