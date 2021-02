Continuă discuțiile pe tema bugetului. Ce nemulțumiri au apărut în coaliția de guvernare

Președintele Klaus Iohannis a decis să se implice în negocierile pentru buget. Șeful statului i-a convocat pe liderii coaliției, luni, la o ședință.

Întâlnirea vine după o zi agitată, în care, printre altele, ministrul Sănătății a declarat că banii pe care i-a primit ministerul pe care-l conduce nu sunt suficienți.

Pus în dezbatere publică, proiectul bugetului stârneşte nemulţumiri. Premierul Florin Cîțu a dat de înţeles că nu sumele sunt problemă, ci miniştrii care nu ştiu că citească bugetele.

Florin Cîțu, premier: ”Ministerul Sănătăţii are 11,43 miliarde de lei, buget mai mare decât anul trecut, un an special, cu cea mai mare criză de sănătate în ultima sută de ani şi am alocat mai multe resurse într-un an în care nu o să avem aceeaşi situaţie, în plus, suntem cu aproape 2 miliarde mai mult decât am avut în 2019, când era un an normal, deci toate aceste discuţii în spaţiul public sunt ori pentru că oamenii nu înţeleg şi nu ştiu să citească un buget, ori vor să facă doar scandal şi atât, ceea ce este trist.”

Premierul vorbeşte despre sumele care rămân efectiv la ministerul Sănătăţii după ce o parte din bani sunt transferaţi automat pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Exceptând aceste obligaţii, conform premierului, Ministerul Sănătăţii a primit puţin mai mult faţă de cât s-a cheltuit anul trecut şi cu 2 miliarde mai mult decât în 2019.

În schimb, sumele care merg la Casa de asigurări de sănătate s-au redus de la 9 miliarde, cât s-a cheltuit anul trecut, la 6 miliarde cât s-a alocat pentru anul acesta. De unde şi scăderea bugetului per total de la 19 miliarde, execuţia pe anul trecut, la 17 miliarde, cât s-a propus pentru anul acesta.

StirilePROTV

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății: ”Nu este suficient şi principala problemă sunt costurile care vin în acest an şi probabil că nu se vor repeta în anul 2022. Nu este un ministru care să fie complet mulţumit de buget. Este un buget care este încă în discuţie. (...) Ce am stabilit cu premierul sunt credite de angajament care ne dau posibilitatea sa incheiem contracte, inclusiv pentru vaccinuri.”

Nu se cunoaște la acest moment de câți bani are nevoie România pentru vaccinuri, pentru că toate achiziţiile prin Comisia Europeană sunt confidenţiale, aşa cum au decis liderii europeni.

Cu alte cuvinte, ministrul Sănătăţii vrea să ne spună că dacă pe parcursul anului îşi vor da seama că nu au suficienţi bani la bugetul ministerului să achite aceste facturi, vor apela la unele artificii de plată. Vor folosi banii destinaţi altor achiziţii, urmând ca la rectificarea bugetară, să regleze bugetul.

În şedinţa coaliţiei nu s-a luat o decizie cu privire la sporuri.

Cum liderii coaliţiei par să nu ajungă la un numitor comun, preşedintele Klaus Iohannis a convocat o şedinţă pe tema bugetului, la Vila Lac.

Săptămâna aceasta, urmează să aibă loc şi o şedinţă de guvern, în care proiectul de buget ar putea fi adoptat. După aceea va ajunge în Parlament.