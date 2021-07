Comisia Europeană urcă din nou prognoza de creștere economică pentru România. Cîțu: "Am promis, am făcut!”

Economia României va creşte cu 7,4% în 2021 şi cu 4,9% în 2022, după ce în mai se estima un avans de 5,1% anul acesta şi de 4,9% anul viitor, conform previziunilor interimare din vara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeană (CE).

Performanţa economiei româneşti a fost solidă în primul trimestru din 2021. PIB-ul a crescut în ritm trimestrial cu 2,8%, sprijinit în principal de consumul privat şi de investiţii. În contrast, exporturile nete au fost semnificativ negative, reflectând cererea externă slabă şi întreruperile din lanţul de aprovizionare, apreciază Executivul comunitar, citat de Agerpres.

Economia României ar urma să crească cu 7,4% în 2021 şi cu 4,9% în 2022, un nivel mai ridicat decât se estima în primăvară, datorită performanţei mai solide decât se previziona a PIB-ului în primul trimestru din 2021, a informat Comisia Europeană.

Încrederea consumatorilor şi a oamenilor de afaceri a rămas solidă până acum. Consumul privat este aşteptat să rămână extrem de robust, sprijinit de ridicarea restricţiilor, în special în sectoarele afectate sever de pandemie, cum ar fi domeniul artelor spectacolului, divertisment, restaurante şi hoteluri, precum şi de creşterea relativ solidă a salariilor în primele luni ale anului, previzionează Executivul comunitar.

Situația investițiilor în următoarea perioadă

Investiţiile vor rămâne solide în perioada 2021-2022, sprijinite atât de sectorul public cât şi de cel privat. Continua creştere a comenzilor sugerează că activitatea industrială se va extinde în următoarele luni. Exporturile ar urma să se îmbunătăţească în linie cu redresarea principalilor parteneri comerciali ai României, dar contribuţia exporturilor nete la creştere ar urma să rămână negativă în perioada 2021-2022, avertizează CE. Avansul economiei româneşti va continua în 2022, deşi într-un ritm mai lent.

Potrivit Executivului comunitar, creşterea semnificativă a preţului energiei precum şi redresarea cererii vor spori presiunile inflaţioniste în 2021. Rata anuală a inflaţiei a crescut de la 1,8% în decembrie 2020 la aproximativ 2,7% în aprilie 2021, iar pe ansamblul acestui an ar urma să se situeze la 3,2%, urmând să scadă uşor la 2,9% în 2022, în urma atenuării impactului creşterii preţului energiei şi a încetinirii cererii, a informat Comisia Europeană.

În Uniunea Europeană, economia ar urma să înregistreze o expansiune de 4,8% în 2021 şi de 4,5% în 2022, iar rata inflaţiei va ajunge la 2,2% în 2021 şi la 1,6% în 2022.

La scurt timp după publicarea prognozei, premierul Forin Cîțu a reacționat pe pagina sa de Facebook.

"Am promis, am făcut! Comisia Europeană estimează o creştere economică de 7,4% în 2021 pentru România. Cea mai mare creştere economică din UE! Sectorul privat a răspuns pozitiv la măsurile implementate până acum şi are încredere că ne vom ţine de toate reformele anunţate", a scris premierul României.