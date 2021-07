Cîţu, despre fondurile pentru PNDL: De promisiuni s-au săturat cu toţii, românii vor fapte

Premierul Florin Cîţu a afirmat, sâmbătă, într-o declaraţie de presă susţinută la Iaşi, că facturile pentru proiectele derulate prin Planul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) vor fi plătite la timp.

Guvernul va aloca, astfel, resurse suplimentare la rectificarea de buget.

Florin Cîțu a adăugat că românii s-au săturat de promisiuni cu zeci de miliarde pentru care nu există acoperire.

El a fost întrebat de jurnalişti despre primarii care se plâng că au rămas fără fondurile din PNDL şi astfel nu pot continua investiţiile, iar pe de altă parte, principalul său contracandidat la alegerile interne ale PNL, Ludovic Orban promite un PNDL 3.

"De promisiuni românii s-au săturat. De promisiuni de miliarde, de zeci de miliarde, pentru că asta a fost şi în campania de anul trecut, dar nu s-a putut face pentru că nu era momentul. De promisiuni s-au săturat cu toţii. Românii vor fapte. Eu am spus că va fi un program de finanţare de construcţii de drumuri, în primă fază cu o anumită sumă pe care o avem astăzi la CNI. Nu aşa inventăm cifre, pentru că toţi putem să dăm cifre inventate. În ceea ce priveşte plata facturilor la timp, eu vă aduc aminte că atunci când am preluat guvernarea în 2019 la Ministerul de Finanţe aveam facturi neplătite pe PNDL de 7 luni de zile. Le-am plătit la zi. Din acel moment nu au mai existat întârzieri. Anul acesta, mai exact acum o săptămână au fost 220 de milioane, săptămâna trecută în şedinţă de guvern am eliberat încă peste 80 de milioane pentru Ministerul Dezvoltării, care să verifice plata acestor facturi. Aşa cum am spus, vor fi alocate resursele suplimentare la rectificarea bugetară, de aceea nimeni nu trebuie să oprească niciun proiect, ele merg mai departe, facturile vor fi plătite la timp. Asta înseamnă guvernare liberală ", a răspuns premierul Cîţu.

Preşedintele PNL, premierul Florin Cîţu şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, se află la Iaşi pentru a lua parte la alegerile pentru conducerea judeţeană a filialei, singurul candidat fiind deputatul Alexandru Muraru, care deţine în prezent funcţia de preşedinte interimar.