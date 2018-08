Cidru românesc, premiat de experți în Hong Kong. Producţia s-a dublat şi a ajuns la 15 milioane €

Pro TV

Cidrul, o băutură ușoară de vară cu o istorie de peste 3 milenii, câștigă teren și în România.

Obţinut din fermentarea merelor sau a perelor, cidrul a intrat în meniurile restaurantelor în lista scurtă de preferințe a doamnelor dar și pe linia de fabricație a unor producători locali.

Recent, specialiști în vinuri din toată lumea, reuniți la Hong Kong, au premiat cu aur ediții limitate de cidru produs în țara noastră.

Ca într-un dans, merele urcă pe linia de spălare, înainte să fie tocate, lăsate la macerat şi transformate în cidru. În numai doi ani, producţia autohtonă de cidru s-a dublat şi a ajuns la 15 milioane de euro.

Sorin Macoviciuc, Oenolog: "Acum 3 ani am făcut în joacă, să pipăim piaţa, vreo 4000 de litri. Acum am ajuns la 15.000 de litri pe an. Sunt foarte mulţi care nu cunosc această băutură la noi în ţară, abia acum o descoperă.”

Adrian Bogdan, manager: "Cidrul a apărut în meniul nostru de un an de zile. Este o băutură relativ nouă şi apreciată în special de doamne.”

Cumpărător: ”Nu mă pricep, dar când iau cidru mă uit pe raft şi iau ce mă atrage. În general, românesc.”

Preţul, dar şi încărcătura alcoolică a licorii fructate sunt mai mari decât în cazul berii.

Istoria cidrului începe în jurul anului 1500 i.Hr., când a început să fie produs în Mesopotamia. Mergând mai aproape de trecutul nostru, aflaţi că şi împăratul Iulius Cezar cerea, din când în când, ca să se răcorească, un pahar de cidru.

Se făcea la fel ca acum din mere, pere sau gutui fermentate natural şi fără adaos de zahăr. E drept că acum sunt, şi pe piaţa noastră, peste 20 de sortimente de cidru cu arome, dar preferate sunt tot cele simple.

Sortimente de cidru artizanal clasic au luat o medalie de aur la un concurs din Hong Kong. Însă în România, unde acesta nu are încă o tradiţie, doar zece la sută din ce oferă livezile pleacă spre fabrici.

Un cidru echilibrat are nevoie de mai multe soiuri de fructe, ca să aibă un gust puternic, dar şi dulceaţă şi o tentă uşor amăruie. Se estimează că anul acesta vom importa 130.000 de tone de mere, îndeosebi din Polonia.

