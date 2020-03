Companiile din România care ajută spitalele în lupta împotriva COVID-19

Criza cauzată de noul coronavirus a creat un val de solidaritate în România. Zeci de companii s-au mobilizat și au făcut donații importante pentru spitalele și cadrele medicale din țară.

Numeroase companii din țara noastră sunt alături de români în această perioadă, contribuind la achiziționarea de echipamente medicale și de protecție pentru unitățile spitalicești aflate în „prima linie” în lupta împotriva coronavirusului:

Philip Morris a donat 1 milion de dolari pentru Crucea Roșie Română

Grupul american Philip Morris, cel mai mare producător de produse din tutun la nivel mondial şi lider mondial în materie de inovaţie a produselor fără fum, donează 1 milion de dolari pentru Crucea Roşie, în România, în contextul pandemiei de coronavirus.

Cu aceşti bani, Crucea Roşie Română va achiziţiona 10 aparate de ventilaţie, 3 aparate de testare COVID-19, cu 5.000 de kit-uri de testare, 1.000 de ochelari de protecţie, 100.000 de măşti medicale şi 5.000 perechi de mănuşi.

Mega Image – 1,16 milioane de lei către Crucea Roșie Română

Lanţul de magazine Mega Image a anunţat că va continua implicarea în lupta împotriva pandemiei Covid-19 şi că susţine sistemul medical printr-o donaţie de 1,16 milioane lei către Crucea Roşie Română pentru achiziţia a 12 echipamente de ventilaţie medicală.

Ne dorim să sprijinim cât mai mult comunitatea şi am decis să ne alăturăm misiunii Crucii Roşii Române printr-o donaţie care să acopere achiziţia de sisteme complete de ventilaţie, atât de necesare pacienţilor aflaţi în stare gravă din cauza infectării cu Covid-19”, afirmă Mircea Moga, CEO Mega Image.

Grupul Enel România a donat 100.000 de euro asociaţiei „Societatea de Boli Infecţioase şi HIV/ SIDA”

Grupul Enel România, prin companiile sale de furnizare şi distribuţie a energiei electrice, a anunţat miercuri că donează 100.000 de euro pentru a sprijini activitatea Institutului Naţional de Boli Infecţioase - Matei Balş.

Donaţia se va face asociaţiei „Societatea de Boli Infecţioase şi HIV/ SIDA”, care luptă umăr la umăr alături de Institutul Naţional de Boli Infecţioase - Prof. Dr. Matei Balş împotriva Covid-19.

Suma va fi folosită pentru echipamentele medicale necesare prevenirii şi controlului răspândirii virusului, precum şi pentru asigurarea mijloacelor medicale necesare tratării cât mai multor persoane.

OMV Petrom – 1 milion de euro către Crucea Roșie Română

OMV Petrom susţine intervenţia Crucii Roşii Române în pandemia coronavirusului cu o donaţie de 1 milion de euro, iar fondurile vor fi folosite pentru achiziţia de echipamente de testare pentru diagnosticare rapidă Covid-19.

“Donaţia OMV Petrom reprezintă o contribuţie substanţială pentru sistemul naţional de sănătate ceea ce va face posibilă creşterea accesului persoanelor posibil infectate cu coronavirus la o testare rapidă”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Roşii Române.

Romgaz – 1,25 milioane de lei pentru achiziţia de măşti medicale

Romgaz a donat Crucii Roşii 1,25 milioane de lei pentru achiziţia de măşti medicale.

Crucea Roşie anunţă că va amplifica, în perioada următoare, campania de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la metodele de prevenire a infectării cu noul coronavirus. Cu sprijinul Romgaz, care a acordat un ajutor financiar de 1,25 de milioane de lei, Crucea Roşie va distribui un milion de măşti de protecţie.

BCR a donat 2,5 milioane de lei pentru sănătate şi educaţie

Banca Comercială Română (BCR) a mobilizat 2,5 milioane de lei pentru lupta împotriva pandemiei COVID-19, sumele urmând să ajungă la spitalele locale, comunităţile şi ONG-urile.

Banca menţionează că banii sunt deja direcţionaţi către spitalele locale, comunităţile şi ONG-urile implicate în procurarea şi colectarea materialelor sanitare, sprijinul persoanelor vulnerabile - în speciale cele în vârstă şi fără ajutor - în educaţia privind prevenţia şi protejarea oamenilor, dar şi către eforturile de a asigura învăţământ de la distanţă.

Banca Transilvania – 1,4 milioane de lei pentru achiziția de aparatură medicală

Banca Transilvania donează 1,4 milioane de lei pentru cumpărarea unor aparate de ventilaţie mecanică, echipamente şi materiale pentru spitalele de stat din România.

”Ne alăturăm efortului Asociaţiei Dăruieşte Viaţă şi medicilor de a ajuta cât mai mulţi oameni. Solidaritatea este cea de care avem nevoie cel mai mult în această perioadă", a declarat Omer Tetik, director general BT.

BRD – 1,7 milioane de lei pentru achiziția de aparatură medicală

BRD - Groupe Societe Generale a donat 1,7 milioane de lei Asociației pentru Relații Comunitare și rețelei naționale de Fundații Comunitare pentru a asigura spitalelor echipamente de protecție medicală, teste Covid-19, dezinfectanți și aparatură medicală. Asociația pentru Relații Comunitare și rețeaua de Fundații Comunitare din România sunt parteneri de tradiție ai bancii, implicați în cadrul programului de voluntariat BRD Ziua V, derulat împreună cu angajații băncii.

Mastercard – 100.000 de euro către Asociației Dăruiește Viața

Mastercard a donat 100.000 de euro Asociației Dăruiește Viața pentru lupta împotriva COVID-19. Suma va fi direcționată către achiziționarea de echipamente speciale, cu importanță crucială în asigurarea îngrijirii adecvate pentru persoanele infectate, precum aparate de ventilat, paturi de terapie intensivă și alte echipamente necesare, care vor fi donate ulterior centrelor de carantină și izolare, deschise în diferite puncte ale țării.

Compania Antibiotice Iași – 300.000 de lei către șapte spitale din Iași

Şapte spitale din Iaşi primesc 300.000 de lei din partea companiei de Antibiotice din Iaşi, în semn de solidaritate faţă de personalul medical care depune eforturi deosebite pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu coronavirus.

Reprezentanţii companiei de antibiotice au anunţat că au donat pentru şapte spitale ieşene 300.000 lei, şi medicamente. Acestea fiind puse la dispoziţie în funcţie de necesităţile fiecărui spital.

Compania biofarmaceutică AbbVie România a donat 4.000 de cutii dintr-un medicament antiviral

Compania biofarmaceutică AbbVie România a anunțat că a donat Ministerului Sănătăţii un număr de aproximativ 4.000 cutii dintr-un medicament antiviral folosit în tratamentul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.

Catena – 100.000 de euro către Organizaţia Salvaţi Copiii România

Lanţul de farmacii Catena a donat 100.000 de euro către fondul de urgenţă pentru susţinerea sistemului medical românesc, înfiinţat la iniţiativa Organizaţiei Salvaţi Copiii România.

Monsson Trading a donat aparatură în valoare de 140.000 de euro

Monsson Trading, furnizor și trader de electricitate si gaze naturale, donează spitalelor constănțene două ventilatoare și un sistem de detecție rapidă a COVID-19, în valoare totală de 140.000 euro

One United Properties - 100.000 de euro – 22 ventilatoare și 1.500 teste rapide Covid-19

One United Properties a achiziționat 22 de ventilatoare și 1.500 de teste rapide pentru depistarea virusului și le-a donat către spitalele care luptă acum în linia întâi.

”Ventilatoarele sunt foarte importante pentru ca țin oamenii în viață și tocmai de aceea noi începem un program prin care urmărim ceea ce se va întâmpla astfel încât să putem veni în întâmpinarea sistemului sanitar care are nevoie de ajutor", a declarat Beatrice Dumitrașcu, reprezentant One United Properties.

Kaufland şi Lidl au donat 100.000 bucăţi de recoltoare pentru exudat nazal şi faringian

Marii retaileri Kaufland România şi Lidl România au donat 100.000 bucăţi de recoltoare pentru exudat nazal şi faringian, necesare pentru realizarea testelor de diagnostic molecular ( Real Time PCR), o primă tranşă fiind deja livrată.

PROFI – 1 milion de lei pentru achiziția de aparatură medicală

Compania Profi a anunţat că a donat 1.000.000 de lei pentru achiziţia de aparate de ventilaţie pentru secţiile ATI din ţară.

„Este pentru prima dată în cariera noastră când ne confruntăm cu o astfel de situaţie! Suntem in mijlocul unei crize care poate ajunge la foarte mari proporţii. Credem cu putere că există puţine momente în viaţa fiecăruia dintre noi, înșcare să avem certitudinea că putem salva vieţi! Avem informaţia clară că sectiile de anestezie și terapie intensiva (ATI) ale sistemului nostru de sănătate nu au capacitatea, nu sunt pregatite să facă faţă unui volum atât de mare de pacienţi cu nevoie de intubare si de aparate de ventilaţie”, susţine Pawel Musial, Director general al reţelei Profi.

Fundația Globalworth - 200.000 de euro pentru Crucea Roșie Română

Fundația Globalworth a donat 200.000 de euro organizației Crucea Roșie Română pentru necesare medicale și oferirea sprijinului logistic, uman și material pentru consolidarea răspunsului țării noastre la amenințarea cu noul coronavirus (COVID-19).

Materialele achiziționate în urmă donației vor ajunge la Institutul Național "Prof. Matei Bals", cea mai mare instituție medicală pentru boli infecțioase și prima pe linie în situația de urgență COVID-19.

Avon România a donat 1,7 tone de produse de igienă

Avon Romania a donat 1,7 tone de produse de igienă (săpunuri lichide și geluri de duș cu formulă identică) pentru centrele de carantină din București. Compania contribuie și cu o donație în bani pentru achiziția testelor de confirmare a virusului COVID-19, care vor merge către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași.

Organizația Salvați Copiii a deschis un fond de urgență pentru sprijinirea imediată a sistemului medical

Organizația Salvați Copiii a deschis un fond de urgență pentru sprijinirea imediată a sistemului medical și începe echiparea spitalelor cu aparatură medicală urgentă în lupta contra pandemiei de Covid-19, în urma solicitărilor primite de la 48 de spitale, care au nevoie de aparatură medicală, echipamente de protecție și consumabile de peste 3 milioane de euro.

Până azi, au fost colectate fonduri totale în valoare de 170.000 euro, prin solidaritatea companiilor Catena (100.000 euro), Kaufland România (50.000 euro) și Oriflame (20.000 euro). Pentru a sprijini în continuare activitatea medicilor și a spitalelor, Organizația Salvați Copiii face un apel către companii, precum și către persoane fizice pentru a susține prin sponsorizări și donații sistemul medical.

Asociația ”Dăruiește viață” a decis să redirecționeze banii din donații în lupta cu COVID-19

Asociația "Dăruiește viață", care construiește un spital din donații, a decis ca banii pe care îi va primi începând cu data de 11 martie 2020, vor fi redirecționați în lupta cu COVID-19, venind astfel în ajutorul autorităților.

Responsabilitatea și solidaritatea reprezintă "cheia că să ieșim cu bine din această criză", se arată într-o postare pe pagină de Facebook a asociației "Dăruiește viață".

"Epidemia de COVID-19 este iminentă. Este o realitate pe care nu o putem ignoră, cu atât mai mult cu cât știm capacitățile sistemului nostru de sănătate. Dar dacă nu facem nimic, ci doar ne uităm cu panică la boală care se apropie de noi, îi dăm putere bolii!

Am întocmit liste cu echipamente necesare de protecție, aparatură etc., cu sprijinul mai multor medici epidemiologi și din AȚI din țară. Am început deja demersurile pentru a le achiziționa. Le vom pune la dispoziția autorităților, în funcție de nevoi", anunță asociația.