Brandurile românești celebre înainte de Revoluție, relansate: ”Acum avem și roboţi”

Fabrici româneşti recunoscute inclusiv peste hotare înainte de Revoluţie au reuşit să se reinventeze şi au din nou succes pe pieţele de profil.

De pildă, fabrica de porţelan Apulum din Alba Iulia exportă mai bine de 90 la sută din producţie în toată Europa, în Statele Unite ale Americii, Mexic şi Australia. Şi brandul de încălţăminte Clujana a ieşit din insolvență şi vinde bine inclusiv online.

Fabrica de porţelan Apulum, fondată în 1970, în Alba Iulia, a fost la un pas să se închidă în 2007. A fost însă privatizată, iar patronii au investit peste 15 milioane de euro în utilaje moderne şi sisteme automate. Aşa au reuşit să o menţină pe linia de plutire.

În fabrica lucrează peste 1.400 de angajaţi, în 3 schimburi.

Ileana Pop, angajată fabrică: "Lucrez de 35 de ani, acum avem roboţi care ne uşurează mult mai mult munca, produsele sunt mai bune, mai calitative."

Simona Drăgan, angajată fabrică: "Marfa este calitate superioară şi aproape toată ajunge la export. Sunt maşini automate, care glazurează farfuriile."

Peste 60 de milioane de produse din porţelan fin - de la farfurii, căni şi ceainice, la bibelouri - ies anual din fabrică. Mai bine de 90 la sută din producţie ajunge în străinătate.

Liliana Itul, manager calitate: "Au urmat anii de după 1989, când toate industriile au avut de suferit prin diminuarea capacităţii de fabricaţie, închiderea unora dintre cuptoare, prin scăderea vânzărilor şi diminuarea numărului de angajaţi."

Brand românesc de zeci de ani este şi Clujana. Anii '90 au afectat afacerea şi din 10.000 de angajaţi au rămas doar câteva sute. Pentru a nu intra definitiv în colaps, conducerea a decis să lucreze o perioadă pentru firme mari din industrie, precum Channel, Alexander McQueen sau Giuseppe Zanotti.

Anul trecut, patronii au declarat insolvență. Apoi s-au relansat exclusiv pe piaţa din România.

Florin Gliga, director fabrica: "Fabrica a trecut prin multe transformări, procese diverse de ajustare impuse de piaţă. Ne-am propus ca această fabrică să producă doar sub brandul propriu."

Paul Cîrlănaru, practician insolvență: "Din octombrie 2018 s-a deschis un magazin online, s-a pus accent pe imaginea produsului, marketing, campanii de promovare."

La modă au revenit şi bicicletele Pegas, cândva printre cele mai cunoscute din Europa. Fabrica de la Zărneşti a dispărut de pe piaţa după '89, dar, în 2011, patru tineri au convins câţiva investitori să reînvie acest proiect.

Toni Grigoriu, director dezvoltare operaţiuni magazine: "A început cu 500 de biciclete pe an în 2012 şi acum am ajuns la 8 magazine şi aproape 25.000 de biciclete pe an."

Foarte bine se vând şi bicicletele pliabile, care ocupă puţin spaţiu.

