BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară cu 0,75 de puncte procentuale la 6,25%

BNR a decis în şedinţa de miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an, de la 5,50 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022.

De asemenea, a fost majorată rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25 la sută pe an, de la 6,50 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25 la sută, de la 4,50 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022.

Şedinţa de astăzi este cea de-a şaptea din acest an, iar analiştii se aşteptau la continuarea ciclului de înăsprire a politicii monetare.

Majoritatea anticipau o temperare a ritmului de creştere, respectiv majorarea dobânzii-cheie cu doar 0,5 puncte procentuale (pp), de la 5,5% până la 6%, în condiţiile în care inflaţia ar putea scădea după vârful din august, de 15,3%.

La şedinţa de politică monetară precedentă, din august, BNR a majorat dobânda-cheie cu 0,75 pp, de la 4,75% până la 5,5%, după ce în iulie ritmul de creştere a fost mai mare, cu 1 pp, de la 3,75% până la 4,75%.

Totodată, rata anuală a inflației a ajuns la 15,32 la sută în august, marginal peste nivelul prognozat, după ce în luna iulie a scăzut la 14,96 la sută, de la 15,05 la sută în iunie. Creșterea a fost antrenată aproape în totalitate de continuarea scumpirii alimentelor, inclusiv a categoriei LFO, contrabalansată totuși în mare parte de scăderea prețului combustibililor (pe fondul compensării prețului carburanților și al descreșterii cotației petrolului), precum și de efectele de bază asociate evoluției prețurilor la energie.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 05-10-2022 15:09