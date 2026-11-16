Amândoi au fost răniți, iar unul a ajuns la spital. Suspectul s-a pierdut în învălmășeala creată de cei din comunitatea lui care au vrut să-l apere.

Agenții au fost nevoiți să tragă 6 focuri de armă în aer pentru a calma spiritele.

Aseară, polițiștii de la ordine publică au încercat fără succes să oprească un autoturism pe strada Bistra din Reșița. Bărbatul aflat la volan nu ar fi avut permis de conducere, așa că agenții au pornit în urmărirea lui.

Potrivit anchetatorilor, șoferul a oprit în dreptul unei locuințe și ar fi încercat să fugă. Polițiștii au încercat să îl imobilizeze, dar mai multe persoane i-ar fi atacat cu pietre.

În învălmășeala creată, suspectul a reușit să fugă. Doi polițiști au fost loviți de pietre. Unul la cot, celălalt la picior.

Polițiștii au tras inițial două focuri în aer. Cum mulțimea nu s-a calmat, au mai tras patru. Nimeni nu a fost rănit. Un bărbat care spune că este prieten cu urmăritul susține însă că oamenii au aruncat cu pietre abia după ce agenții au folosit pistoalele.

Prieten: „Au tras focuri de armă, ne-am speriat, după aia au aruncat copiii cu pietre, ca îs copii. Dacă vorbeau frumos era altceva".

În sprijin au fost trimise echipaje suplimentare de poliție, jandarmi și luptători de la Acțiuni Speciale.

Gabriel Artinescu - Președinte Sindicatul EUROPOL Caraș – Severin: „Au considerat că pot face legea în stradă și au atacat polițiștii cu pietre. Consecințele sunt grave. Doi polițiști răniți."

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cine a participat la atac și îl caută pe suspect.