Afacerea de succes a unui fost fotbalist, inspirată de câinele său. Povestea lui Călin

Un fost fotbalist din Târgu Mureș conduce acum o afacere de succes despre care spune că i-o datorează animalului său de companie, un câine Golden Retriever care se numește Noah.

Mai exact, Călin Ignat, produce bere artizanală, pe care a ”botezat-o” Noah, după numele câinelui care l-a însoțit în toată perioada în care a construit afacerea. Mai mult, Călin a obținut brevetul de producţie în ziua când Noah a împlinit 10 ani, a povestit el într-un interviu acordat punctul.ro.

Călin, 35 de ani, fost fotbalist, nu a făcut studii în domeniu, dar a învăţat să facă bere artizanală din cărţi de specialitate şi din experienţa altor producători.

Deocamdată este o afacere de familie, în care cea mai mare parte din treabă o face el. Prima cantitate scoasă pe piaţă - 500 de litri, a produs-o la sfârşitul anului trecut şi s-a vândut în două zile. Imediat a început să pregătească a doua şarjă, iar prepararea ei durează aproape o lună.

„Încă nu am angajaţi... Lucrez eu şi mă ajută tatăl meu sau, dacă e nevoie de mai mulţi oameni, am tot sprijinul celor din jurul meu. Fac berea din apă, cinci tipuri de malţ, trei de hamei şi drojdie. Procesul de fabricare durează 28 de zile. Prima şarjă a fost de 500 de litri, deşi capacitatea fabricii e de 3000 litri pe lună, dar începem uşor. Acum, de exemplu vom mări cu încă 500 de litri, apoi cu încă 1.000 şi tot aşa. Din prima, nu am putut onora multe comenzi şi a fost un sentiment neplăcut pentru mine. Deja nici localurile nu mai au berea, nu mă aşteptam să se vândă aşa repede”, a spus Călin.

Călin explică de ce berea a luat numele câinelui său: ”Aveam nevoie de un nume. Ceva ce să reprezinte pasiunea mea, ceva ce atunci când pronunţi să te ducă cu gândul la ceva personal pentru mine. Mergeam cu Noah la mama să facem bere... mereu amândoi. Şi l-am strigat: ”Hai să mergem că avem de făcut bere, Noah!”. Şi atunci am zis... asta e: Bere Noah! Nu voiam să pun un nume care să sune pompos, voiam ceva personal. Să fie parte din mine. La fel cum e pasiunea berii”.

Călin are deja comenzi şi din alte oraşe din ţară.

