Societatea Naţională de Transport al Gazelor Naturale NTGN Transgaz SA (Transgaz) şi Kawasaki Heavy Industries, Ltd. au semnat marţi, la Tokyo, în cadrul celei de-a IV-a ediţii a Forumului pentru Inovare România - Japonia, un Memorandum de Înţelegere (MoU) prin care stabilesc cadrul de cooperare strategică în domeniul hidrogenului, al infrastructurii energetice conexe şi al dezvoltării de proiecte comune, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al companiei de transport gaze, remis vineri Bursei de Valori Bucureşti, din partea Transgaz, Memorandumul de Înţelegere a fost semnat de directorul general, Ion Sterian, iar din partea KHI de Motohiko Nishimura, preşedinte, Compania de Soluţii Energetice şi Maritime, Kawasaki Heavy Industries.

„În calitate de operator al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi de membru al European Hydrogen Backbone, Transgaz este preocupat de potenţialul integrării hidrogenului din surse regenerabile, cu emisii scăzute de carbon, în sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii acestuia la prevederile Strategiei Uniunii Europene privind hidrogenul. Planul de dezvoltare a SNT pentru următorii zece ani cuprinde proiecte în valoare de peste 4,9 miliarde euro pentru transportul hidrogenului prin reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural, în conformitate cu prevederile europene", a declarat Sterian, cu ocazia semnării Memorandumului.

Colaborarea este susținută de guvernele celor două țări

Potrivit acestuia, dezvoltarea activităţii de cercetare la nivelul Transgaz privind posibilitatea acceptării mix-ului de hidrogen în SNT şi modalităţi de introducere a acestuia în SNT precum şi adaptarea şi modernizarea infrastructurii existente de transport gaze naturale pentru utilizarea hidrogenului şi a altor gaze verzi reprezintă obiective prioritare ale strategiei climatice şi de decarbonizare elaborate de companie.

Sterian a precizat că proiectul pilot pentru injecţia de hidrogen în conductele de transport gaze naturale, denumit ROHYD (de la România şi Hydrogen) este realizat efectiv, din faza de concept, proiectare şi execuţie de către specialiştii Transgaz şi are ca scop determinarea implicaţiilor pe care le are transportul amestecului de gaze naturale cu hidrogen asupra SNT.

„Prin semnarea acestui MoU, atât Transgaz cât şi Kawasaki Heavy Industries îşi propun să materializeze conceptul Transgaz privind transportul de hidrogen gazos la scară largă prin conducte terestre, utilizând compresorul centrifugal de hidrogen al KHI, într-un sistem sigur, în buclă închisă. Această colaborare, susţinută atât de Guvernul României cât şi de Guvernul Japoniei, şi care, prin echipamentele şi tehnologiile utilizate, prin activităţile de cercetare şi testare ce se vor efectua, este estimată la 21 milioane euro, va permite celor două companii, să realizeze un proiect demonstrativ pentru testarea tehnologiei de compresie a hidrogenului dezvoltată de KHI, alături de instalarea unui electrolizor care va fi utilizat şi în proiectul ROHYD al Transgaz, dedicat studierii amestecului de gaze naturale cu hidrogen", a explicat Sterian.

România capătă prin acord acces la tehnologia japoneză de vârf

Acesta a subliniat că următorul pas după semnarea acestui memorandum va fi încheierea cu partenerii de la KHI a Acordului de Proiect în care va fi stabilit amplasamentul, responsabilităţile fiecărei părţi şi calendarul activităţilor.

„Tehnologia care urmează să fie demonstrată utilizează un compresor centrifugal de nouă generaţie, o premieră mondială concepută pentru a răspunde acestor provocări, fiind de aşteptat ca aceasta să îmbunătăţească semnificativ eficienţa transportului terestru de hidrogen. Rezultatele aşteptate în urma perioadei de operare şi cercetare vor contribui la fundamentarea standardelor şi reglementărilor din domeniu, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Colaborarea cu grupul industrial Kawasaki ne oferă acces la tehnologie de vârf şi considerăm că experienţa dobândită prin acest demers va consolida expertiza Transgaz şi va contribui la dezvoltarea unui cadru tehnic şi legislativ adecvat pentru transportul hidrogenului, la decarbonizarea sectorului energetic naţional, la consolidarea rolului Transgaz în tranziţia energetică a României şi a regiunii, la creşterea securităţii energetice naţionale, regionale şi europene. Ne dorim să fim poarta de intrare în UE pentru compania Kawasaki şi celelalte companii cu care vom intra în colaborare, să vină cu facilităţi de producţie în România. Mă refer strict la Kawasaki acum, partea de compresoare", a mai spus Ioan Sterian.

El a adăugat că rezultatele acestei colaborări vor conduce la construirea unuia dintre cele mai mari centre europene şi posibil mondiale de cercetare în domeniul hidrogenului, care va include, pe lângă transportul şi distribuţia hidrogenului, o gamă largă de sectoare industriale precum: sectorul metalurgiei feroase şi neferoase, petrochimie, produse pentru industria îngrăşămintelor chimice, produse de rafinărie, cu impact semnificativ în reducerea emisiilor de CO2.