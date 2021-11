A fost publicat proiectul de rectificarea bugetară. Deficitul bugetului de stat pe 2021 se majorează cu 4,831 miliarde lei

Getty

Ministerul Finanţelor Publice a publicat, miercuri seara, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, care prevede majorarea deficitului bugetului de stat cu suma de 4,831 miliarde lei.

Proiectul prevede majorarea veniturilor bugetului de stat pe 2021 cu suma de 1,112 miliarde lei, în timp ce la capitolul cheltuieli se propune diminuarea cu suma de 1,297 miliarde lei la credite de angajament şi creşterea cu suma de 5,943 miliarde lei la creditele bugetare.

În ceea ce priveşte veniturile bugetului general consolidat, acestea se majorează, pe sold, cu suma de 4,324 miliarde lei. Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 5,429 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash cu suma de 1,105 miliarde lei.

În cazul veniturilor bugetului de stat, influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii: impozit pe profit plus 1,747 miliarde lei, ca urmare a evoluţiei încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 şi a recuperării unor sume amânate la plată din impozitul aferent anului 2020; alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice plus 220 milioane lei; taxa pe valoarea adăugată plus 4,909 miliarde lei, ca urmare a evoluţiei încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 şi a recuperării unor sume din taxa pe valoare adăugată amânată la plată aferentă anului 2020; alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii plus 136,9 milioane lei; taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi minus 2,251 miliarde lei, influenţa datorându-se scăderii veniturilor din taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare (venituri aferente valorificării frecvenţelor radio în noile benzi de frecvenţe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicaţii mobile terestre de bandă largă 5G de minus 2,5 miliarde lei), compensată parţial de majorarea veniturilor din taxe pentru jocurile de noroc cu (plus 0,2 miliarde lei).

De asemenea, la impozitul pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale e prevăzută o creştere de 205,8 milioane lei, la alte impozite şi taxe fiscale de 14,8 milioane lei, la contribuţiile de asigurări sociale de plus 39,9 milioane lei. În schimb, la venituri nefiscale e stabilită o scădere de 815,1 milioane lei, diminuarea datorându-se în principal reducerii veniturilor din dividende şi a vărsămintelor din profitul net al Regiilor Autonome (minus 1,7 miliarde lei) atenuată parţial de majorarea veniturilor din concesiuni şi închirieri, amenzi penalităţi şi confiscări.

Veniturile din capital cresc cu 105,5 milioane lei, iar sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 se reduc cu 2,667 miliarde lei.

"Majorarea veniturilor bugetului de stat este influenţată, în principal de evoluţia indicatorilor macroeconomici pe anul 2021 şi a încasărilor la bugetul de stat (inclusiv veniturile recuperate parţial din obligaţii fiscale declarate şi amânate la plată în anul 2020, prin efectul legii)", se menţionează în nota de fundamentare a proiectului.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel: cheltuielile de personal se majorează cu 1,029 miliarde lei (din care 1,122 miliarde lei, drepturi de natura salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru personalul din sistemul judiciar); cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 442,1 milioane lei; cheltuielile cu dobânzile cresc cu 1,263 miliarde lei; cheltuielile cu subvenţiile cresc cu 167 milioane lei; transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 2,77 miliarde lei; alte transferuri se majorează cu 153,7 milioane lei; cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 2,442 miliarde lei; proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 3,458 miliarde lei; alte cheltuieli cresc cu 503,4 milioane lei; fondurile de rezervă se majorează cu 727,3 milioane lei; cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 99,2 milioane lei, iar cheltuielile de capital se majorează cu 13,6 milioane lei.

