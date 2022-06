Cu alte cuvinte, ne lăudăm că trecem clasă, însă nu știm cum reușim acest lucru. Situația este dramatică la ţară.

Din cei 155.561 de elevi înscrişi la evaluarea naţională, au participat fizic la examen puţin peste 144 de mii.

Dintre aceştia 122 de miI au luat media 5, în timp ce 23 de mii nu au reuşit să promoveze. Aşa că, procentul mediilor de peste 5 este de 82,3%, cel mai mare din ultimii zece ani.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: ''Am avut 60% elevi din mediul urban şi 40% din mediul rural, din păcate se confirmă slaba calitate a educaţiei în mediul rural. rămâne principala problemă. în mediul rural am avut medii sub 5 de 3 ori mai multe decât în mediul urban. 57% au probleme de exprimare şi ortografie şi punctuaţie.

De exemplu, la Școala Gimnazială din comuna Budila, județul Braşov, au dat examenul 17 elevi. Doar trei au obţinut peste 5 iar media cea mai mare a fost 5,77. Directorul şcolii vorbeşte despre o îmbunătăţire a situaţiei faţă de anii trecuţi.

Lucian Creangă, director adjunct Școala Gimnazială Budila: ”Adică nu mai sunt atât de multe note de 2, note de 1, e un progres. Sunt mulţi 4,70, 4,45, 4,50, 4.50, puțină concentrare și ieșea o medie generală peste 5”.

Majoritatea copiilor provin dintr-o comunitate săracă. Părinții sunt mulțumiți dacă își găsesc de lucru cu ziua prin sat.

Chiar dacă avem un procent mare de promovabilitate, notele sunt de trecere.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: ”Doar 6% au putut să scrie perfect româneşte. Este o concluzie tristă dar importantă pentru a vedea ce avem de făcut. Mai exact verbele a vrea sau a fi sau substantivul stradă, adjectivul mândru sau acord pronume cu substantiv - 14% nu ştiu să scrie niciunul dintre cuvintele ăstea la forma cerută. 57% dintre elevi au probleme de scriere corectă de ortografie şi punctuaţie„.

Cei mai mulţi mai exact 94% au greşit acest punct, adică aproape toţi elevii care au participat la proba limba şi literatura română de la evaluarea naţională. Este vorba despre cerinţa 8 - este un text unde elevii aveau de completat forma corectă a unor cuvinte:

Inclusiv Mihai din Fierbinţii de jos, Ialomiţa recunoaşte că putea lua zece la limba română dacă ar fi stăpânit mai bine punctuaţia.

Mihai Nedelcu, elev: ”La limba română am luat 9,70 iar la mate 9,80. De vara trecută fac exerciţii, n-am făcut nici la mate nici la română meditaţii, doar eu ce am lucrat, scrisul în online afectează scrisul, copiii folosesc abrevieri create de ei, între noi la nivel de colegi elevi sunt tolerate greşelile gramaticale şi nu e nimeni acolo să ne atragă atenţia că nu respectăm normele ortografice”.

Adrian Dan, sociolog: „Performanţa elevilor din mediul rural nu trebuie să fie exclusivă rezultatul şcolii şi al dedicării profesorilor, acolo şi familia are un rol destul de important. Când copilul e transformat într-o resursă aducătoare de venit, părinţii preferă să nu fie consumatori de venituri ci pur şi simplu să aducă venituri, atunci acest sacrificiu îl vedem în performanţa lor educaţională şi în această generaţie pierdută pe termen lung, această generație peirdută pentru următorii 10 -20 de ani. Trebuie intervenit din mai multe direcţii, planul sărăciei, să fie un program de educare al adulților„.

În nouă judeţe din ţară, nu există niciun zece. În toată ţara 221 de copii au luat nota maximă. Cele mai bune medii au fost în Bucureşti, Cluj, şi Brăila iar cele mai slabe în Teleorman.