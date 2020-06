Evaluare Națională 2020. O elevă din Dolj care a luat 6 la Matematică a depus contestație și a obținut nota 10

O elevă din județul Gorj a trecut printr-un șoc după ce a fost notată cu 6 la examenul de Matematică de la Evaluarea Națională. În urma contestației, fata a obținut nota 10, potrivit Impact în Gorj.

Cazul nu este singular - un coleg de-al elevei a primit nota 2,25, iar în urma contestaţiei lucrarea i-a fost notată cu 7,90.

Eleva învață la Școala gimnazială Peşteana Jiu.

”Fetiţa chiar a avut un şoc şi părinţii i-au dat pastile de calmare. Din câte am înţeles, începuse să aibă o semipareză la gură. A venit fetiţa la contestaţii şi mi-a spus că a făcut absolut tot şi că nu are cum să ia mai puţin de 10. Are cea mai mare medie acum din tot Centrul de evaluare al localităţii Bâlteni. A primit 9,80 la Limba şi Literatura Română şi media generală este de 9,90“, a declarat Constantin Deaconescu, directorul liceului din comuna Bâlteni, căruia îi este arondată școala generală, scrie Impact în Gorj.

”A fost o diferenţă neacceptat de mare şi nu pot să realizez cum a fost posibil să se întâmple aşa ceva. Dacă era vorba de o lucrare la Limba şi Literatura Română, aş mai fi înţeles, pentru că un punct ţine de interpretare la subiectul de eseu, dar la Matematică nu ai cum să greşeşti în acest fel. (...) Eu i-aş da afară din învăţământ, dacă ar depinde de mine”, a adăugat directorul școlii.