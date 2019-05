Un român din Argentina străbate 700 de km pentru a vota. Mesajul său

Un român stabilit în Argentina a povestit pe Facebook că va străbate peste 700 de kilometri până la cea mai apropiată secție de votare, în Buenos Aires. Românul a pornit sâmbătă și se va întoarce duminică.

”Am plecat azi dimineata din Capilla del Monte spre Buenos Aires (711 km) ca sa votez. Maine ma intorc. E mult mai mult decat un vot de incredere si sustinere. E o forma de multumire pentru toti cei care au ales nebuneste sa ofere din timpul si energia lor acestui proiect de transformare a Romaniei. Pe cativa dintre ei am avut placerea sa-i cunosc personal - Oana, Stefan, Vlad sau Valeriu sunt doar cativa dintre cei care au inspirat mii de oameni sa devina la randul lor mobilizatori sau oameni ca Viorel care vor fi observatori. Pentru efortul tuturor acestor oameni fac si eu un drum la sectia din Buenos Aires....Daca totusi am prin lista prieteni indecisi sau care nu inteleg inca miza, putem purta o conversatie pe chat. Am timp.” este mesajul publicat de român pe Facebook.

