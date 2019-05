Mărturiile tinerilor care au fost la primul lor vot. „Nu ne dorim doar o speranţă”

A fost o zi mare şi pentru tinerii care au împlinit 18 ani şi au votat prima dată în viață. Cei mai mulţi speră că aleșii vor face lucruri concrete pentru generaţia lor.

Primul vot îi învăţa să privească viitorul, dar şi clasa politicienilor... cu maturitate.

Iulia este elevă în clasa a XII-a şi spune că a început să se gândească serios la puterea votului, după lecţiile de istorie. A înţeles, astfel, că, deşi pare o picătură într-un ocean, decizia ei este importantă.

Iulia: Am considerat că ar trebui să particip la vot.

Reporter: Colegii tăi merg la vot?

Iulia: Da, cam toţi cei care au făcut 18 ani merg...

Reporter: Cum a fost, ai avut emoţii?

Tânără: Nu, chiar aşteptam să votez să pot să îmi spun părerea. Am citit despre fiecare partid în parte, ce a făcut fiecare şi care mă reprezintă pe mine mai bine.

Reporter: Si despre referendum?

Tânără: Am citit întrebările şi ce înseamnă fiecare şi aşa am ales.

În schimb, Amanda spune că a venit cu mari emoţii la vot pentru că a simţit că acum este şi ea responsabilă de viitorul ţării. Şi al ei.

Amanda: Da, sunt la primul vot, sunt în clasa a XI a, chiar mă bucur că am această oportunitate.

Reporter: Ai avut emoţii?

Amanda: Da, pentru că acum simt că părerea mea contează!

În secţia de vot amenajata în Complexul studenţesc din Timişoara, îl întâlnim şi pe acest tânăr. Este în anul întâi de facultate şi de curând a împlinit 19 ani. Este şi pentru prima dată când are voie să voteze. Cu emoţii uriaşe, a părăsit camera de cămin şi s-a aşezat răbdător la coadă.

”Votul reprezintă exercitarea dreptului meu de a-mi alege conducătorii într-o ţară democratică. Cred că de data asta e puţin mai mult de atât, cred că nu ne dorim doar o speranţă”, a spus un tânăr.

"Suntem parte din Uniunea Europeană, şi noi contam la fel de mujlt ca ceilalţi. Sincer, mi-aş dori foarte mult să rămân în ţară, şi să avem posibilităţi să rama aici, ca toată lumea de aici să rămână în ţară şi să fie fericită”, spune un alt tânăr.

Tinerii care au votat pentru prima dată spun că au simţit că cea mai importantă lecţie este acea că fiecare vot contează.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!