Interviu cu Oana Tache, reprezentantul tinerilor la Bruxelles: Alege! Implică-te! Votează!

De 2 ori invitată la Bruxelles și o dată la Young Citizens Dialogue în cadrul Summit-ului de la Sibiu, Oana Tache a devenit în România principalul vector de imagine care reprezintă tinerii români la acțiunile Parlamentului European și Comisiei Europene.

Oana a fost singurul blogger din România care a participat, alături de alți 27 de tineri reprezentanți ai statelor europene, la o serie de evenimente organizate la Bruxelles. Ea vorbește despre ce a însemnat pentru ea această experiență la nivel personal, dar și despre importanța votului din 26 mai.

Întrebare: Ai fost singurul blogger român invitat la o serie de evenimente organizate la Bruxelles, la Parlamentul European, pentru conștientizarea importanței mersului la vot. Ce ați discutat acolo?

Oana Tache: Campania „This Time I`m Voting/ De Data Asta Votez” este un demers al Parlamentului European în care tinerii se pot implica, pot lua atitudine și pot declara deschis „de ce votează pe #26mai?” și „ce așteptări au de la Europa și de la liderii europeni?”. Am ales sa mă implic și am fost unul dintre cei 27 de tineri, reprezentanți ai statelor europene, invitați la o serie de evenimente informale dedicate tineretului european. La începutul lui aprilie am fost invitată la primele seminarii de presă și vizite în Parlamentul European, ca mai apoi să particip la European Youth Week 2019. Ulterior a venit și invitația la Summit-ul de la Sibiu, la Young Citizens Dialogue. Toate aceste evenimente au avut în prim plan educația, implicarea în zona civică și socială și politica europeană.

Întrebare: Ai constatat diferențe între tinerii din România și cei din alte țări europene la nivel de implicare, de percepție a importanței votului?

Oana Tache: Da, fără îndoială, dar nu atât de mari precum am crede. Sunt tineri care merg constant la astfel de evenimente, care au fost educați pe calea europeană cu mult înaintea noastră, tineri care înțeleg democrația și care luptă pentru ea în fiecare zi, tineri care aderă la programele europene și care ulterior dezvoltă cot la cot cu liderii europeni programe noi. Unde suntem noi în toată ecuația asta?! Aș spune că, din păcate, undeva la începutul drumului. Un drum pe care dacă nu alegem să mergem pe 26 mai, riscăm mai mult decât ne putem imagina. Cu toate acestea și tinerii europeni s-au plâns la fel ca și noi de lipsa de informare și de faptul că noțiunile ce stau la baza Uniunii Europene nu sunt atât de cunoscute la nivel individual. Referitor la vot, lipsa de informare poate conduce fie la indiferență, fie la tendințe de a aprecia mult mai mult grupările naționaliste și a politicilor ce promovează izolarea în detrimentul uniunii a căror influență, din păcate, crește îngrijorător.

Întrebare: Cum ai aplicat tu, concret, lucrurile discutate la Bruxelles? Cum te-ai implicat pentru a convinge oamenii și, mai ales tinerii, să iasă la vot?

Oana Tache: Încă dinainte de invitațiile la Bruxelles și Sibiu am ales să mă implic cu resursele pe care le am la dispoziție. Am realizat, alături de echipa mea, MediaLIKE, o serie de vloguri informative despre importanța exercitării acestui drept – votul. Au urmat vlogurile și materialele de la Bruxelles, acțiunea de informare din cadrul Maratonului de biciclete Drumul Regelui 2019 (ca să ajungem și la publicul din mediul rural) și acțiunea de informare în rândul tinerilor care vor vota pentru prima oară, la Liceul Teoretic Nicolae Iorga din capitală, fostul meu liceu. Și nu mă voi opri după 26 mai.

Întrebare: Ai fost invitată la Bruxelles în cadrul „Săptămânii tineretului”. Cum crezi că se poate realiza o apropiere între generația tânără și societatea civilă? Cum îi convingem pe tineri să se implice, să meargă la vot?

Oana Tache: Conștientizarea și educația sunt foarte importante. E nevoie de programe speciale în școli, activități extrașcolare cu focus pe programele UE și programe online explicative. Și media trebuie să se implice mai mult în această zonă. Avem și alte subiecte de importanță deosebită, ca uniune: schimbările climatice nu mai sunt o chestiune ce ține de viitor, ci o problemă cât se poate de actuală, evenimente ca migrația și digitalizarea ne schimbă viața în fiecare zi, iar justiția și statul de drept sunt garantul esențial al acestor procese democratice. Ai auzit tu vorbindu-se despre asta la școală?! Sau la televizor într-un mod consecvent, în așa fel încât lumea să conștientizeze pe bune importanța acestor fenomene europene.

Întrebare: Ai în jurul tău tineri care pe 26 mai vor vota pentru prima oară? Ce spun ei, cum îi simți?

Oana Tache: Verișoarele mele gemene, Ruxandra și Cosmina, vor vota pentru prima oară pe 26 mai. Își doresc să facă parte din acest proces democratic deși și ele se plâng de informațiile puține care le parvin pentru a se informa corect în privința alegerilor. Vrei să știi care a fost prima lor întrebare după ce am discutat despre vot? „Și... cu cine să votăm?”  Iar răspunsul meu le-a trimis înapoi la laptop ca să se poată informa și să poată alege singure cum vor să arate viitorul lor.

Întrebare: Există numeroase programe europene despre care și tinerii români ar trebui să știe? Ce le-ai recomanda și ce beneficii pot avea ei?

Oana Tache: Categoric. Mulți nu cunosc faptul că există o varietate de programe europene care le oferă tinerilor gratuit șansa de a călători, șansa de a se informa și chiar șansa de a se dezvolta alături de alți antreprenori din Europa. Accesul la aceste programe se face destul de simplu pe site-urile afiliate, unde tot ceea ce trebuie să faci ca să te înscrii este să iți definești o intenție în domeniul respectiv și să povestești de ce îți dorești să călătorești, cum ți-ai dori să arate afacerea ta sau ce domeniu ai vrea să aprofundezi. Recomand #DiscoverEU și #ErasmusYoungEntrepreneurs.

Întrebare: Prin ce mijloace ai ales tu să comunici cu generația tânără?

Oana Tache: Sunt om de media și de content, așa că am ales să mă folosesc de mediile pe care le am la dispoziție: online, presa scrisă, acțiuni dedicate, parteneriate, mult conținut targetat în urban, rural și internațional. Am atins zona expaților cu cetățenie română publicând într-o revista de profil, am scris pentru românii din Anglia în Digital Business Women UK, am filmat și montat pentru materialele mele, am ieșit la maratoane de ciclism și în Piata Victoriei, am mers în licee și am stat de vorbă cu cei care vor vota pentru prima oară. Cred că dupa lista asta mă pot declara activistă chiar, nu?

Întrebare: Ești, la rândul tău, simbolul unei generații. O generație care a ajuns la maturitate. Ce mesaj ai pentru cei mai tineri care vin din urmă?

Oana Tache: La nivel personal, percep această experiență ca fiind un proces de maturizare al omului de media care își dorește să se implice mai activ în zona socială, acea zona adesea ignorată până acum de către marea majoritate dintre noi. Este oarecum un proces natural pe care am ales să nu îl mai ignor. Dimpotrivă, am ales să ader la el, fiind cu atât mai motivată după ce am fost marcată direct de experiențele trăite la Colectiv sau pe 10 august 2018, în Piata Victoriei. Să nu uităm că acestea sunt principalele două evenimente naționale care au marcat generația noastră. Pe acestea nu avem voie sa le uităm și este deosebit de important să nu mai rămânem pasivi și să luăm atitudine!

Întrebare: Ce urmează după 26 mai? Ce alte planuri mai ai în zona aceasta de mesaj de responsabilizare și informare?

Oana Tache: După această experiență simt că am o reală responsabilitate de a continua să aduc la cunoștință cetățenilor din România informații la cald despre ce înseamnă Europa, ce fac instituțiile care iau decizii pentru noi, ce înseamnă să ai reprezentanți într-un for internațional și care sunt programele pe care tinerii noștri le pot accesa. Am mai fost voluntar Let’s Do IT, Romania, cu Salvati Copiii am o relație pe termen lung, la fel și cu MTV Staying Alive, așa că nu mă voi opri. Dimpotrivă, am o gramada de idei noi de pus în practică și după 26 mai.

Întrebare: Ești un exemplu de utilizare a notorietății în scopuri civice și educaționale. Ți se pare important ca artiștii, persoanele publice să aibă o voce, o opinie?

Oana Tache: Da! Da! Și DA! Suntem toți o parte a societății, indiferent de domeniul de activitate. E important ca cei care privesc spre artiști și persoane publice să recepționeze din partea acestora și mesaje de acest gen care pot, fără îndoială, să genereze o schimbare importantă în mentalitatea colectivă. Și de aceea spun iar: ALEGE! IMPLICĂ-TE! VOTEAZĂ! Ne vedem la VOT!