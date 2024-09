Partidul REPER a lansat Platforma pentru democraţie, prosperitate şi progres, care cuprinde DEMOS, ACUM şi independenţi

Potrivit News.ro, copreşedinţii REPER Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru deschid lista de candidaţi la Camera Deputaţilor, iar fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu este cap de listă la Senat.

La evenimentul de lansare, REPER a făcut public şi programul politic al Platformei pentru alegerile parlamentare, structurat pe 6 capitole, sub sloganul "Oamenii, înainte de toate":

- Educaţie incluzivă şi echitabilă: investiţii de 6% din PIB pentru educaţie, niciun copil în sărăcie, modernizarea curriculei, respect şi sprijin pentru profesori, reforme şi finanţare pentru universităţi şi cercetare, depolitizarea şcolilor;

- Stat drept, deschis şi democratic: reformarea sistemului electoral şi a finanţării partidelor, democratizare, justiţie independentă şi eficientă, digitalizare şi internet pentru toţi, reformă şi performanţă în administraţie;

- Economie performantă: aderare la zona euro, sprijin pentru IMM-uri, promovarea industriilor viitorului, susţinerea agriculturii şi capitalului uman, tranziţie energetică şi decarbonizare, economie socială şi solidară;

- Dreptate socială: locuinţe accesibile pentru tineri, combaterea sărăciei, creşe şi grădiniţe pentru toţi, drepturi egale pentru femei şi minorităţi, reforma asistenţei sociale;

- Sănătate: investiţii eficiente în sistemul medical, prevenţie, acces la sănătate pentru toţi, reformarea finanţării serviciilor medicale, măsuri pentru sănătate reproductivă - corpul meu, dreptul meu;

- Mediu şi sustenabilitate: protejarea pădurilor, eficienţă energetică, reducerea poluării, transport public ecologic, gestionarea eficientă a deşeurilor şi educaţie pentru mediu.

Printre candidaţii cu care REPER a anunţat ca va intra în alegerile din toamnă se numără:

- copreşedinţii formaţiunii, Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru, care deschid listele REPER la Cluj, respectiv Iaşi

- Cătălin Teniţă, care deschide lista pentru Camera Deputaţilor la Bucureşti

- Octavian Berceanu, care deschide lista din Bucureşti la Senat

- omul de ştiinţă Cristian Presură, profesorul universitar Ciprian Mihali, actuali parlamentari, precum şi mai multe personalităţi din mediul academic sau din societatea civilă care vor deschide listele REPER în mai multe judeţe ale ţării, anunţă REPER.

"Guvernarea şi-a abandonat cetăţenii, a paralizat mediul de afaceri, aruncă o ţară întreagă în haos: avem mai multă sărăcie şi inegalităţi, hrănim din resursele publice o camarilă, ne îndatorăm public iresponsabil, ratăm oportunităţi de creştere, bani europeni şi dezvoltare în fiecare zi. Marcel Ciolacu a reuşit cea mai ruşinoasă rectificare din cariera de premier, a rectificat deficitul bugetar de la 5% la 7% într-un timp record. Iar asta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu, oamenii nu au fost niciodată prioritatea acestei guvernări.

Venim astăzi cu un program politic care spune foarte clar: Oamenii, înainte de toate. Prosperitate prin progres social, democraţie, respect pentru drepturi şi libertăţi. Nu am auzit niciun candiat la alegerile prezidenţiale sau vreun partid politic care să vorbească despre investiţia în oameni şi despre apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor acestei ţări în toate dimensiunile lor - de la dreptul la educaţie până la libertăţile economice, de la egalitatea de şanse şi nediscriminare până la ieşirea din sărăcie şi vulnerabilitate sau dreptul de a alege, în siguranţă, pentru femei.

Dreptul la un stat sigur, cu justiţie corectă, reformat, digitalizat, dreptul la demnitatea profesiei, dreptul la vot fără furt şi ticăloşii electorale, dreptul de a avea un cuvant de spus pentru tineri, dreptul la locuire, la decenţă, la o viaţă care nu trebuie trăită la limita umilinţei şi analfabetismului funcţional. Despre aceste lucruri este oferta politică a Platformei REPER, într-o ţară suprasaturată de conservatorism, de populism şi impostură. Ridicăm fruntea şi punem oamenii înainte de toate. Au dreptul la o viaţă demnă, iar ea nu este posibilă cu incompetenţă, legi cu dedicaţie sau covrigi de Buzău", a declarat Ramona Strugariu, copreşedintă REPER.

"Ne adresăm celor care vor o ţară cu o economie competitivă şi inovatoare bazată pe stimularea micului antreprenoriat, pe muncă plătită cinstit, cu acces şi oportunităţi de dezvoltare, egalitate de şanse şi echitate în societate. Vrem iniţiativă şi piaţă libere, în care afacerile se dezvoltă şi ajută comunităţile să meargă mai departe. Susţinem progresul prin investiţii în dezvoltarea de tehnologii noi şi servicii publice de calitate în educaţie şi sănătate pentru toţi cetăţenii României. Pentru ca România să facă paşi înainte, trebuie să mutăm o parte mai mare din cheltuielile publice de azi către investiţii în viitor, în copii şi tineri, în tranziţia verde şi digitală, într-o societate rezilientă în faţa provocărilor globale. Cu programul acesta venim in fata românilor si le cerem votul in alegerile Parlamentare. Urmează o campanie intensă pe care suntem pregătiţi sa o câştigăm, alături de partenerii noştri”, a declarat Dragoş Pîslaru, copreşedintele REPER.

“Anul politic 2024 este unul de cotitură pentru democraţia din România. Platforma pe care am anunţat-o astăzi este alternativa la partidele clientelare care au capturat statul dar şi la extremismul care ne îndepărtează de Europa. Misiunea noastră va fi să oferim tuturor un Parlament curajos şi responsabil, care le vede şi înţelege problemele. În cadrul acestuia ne vom lupta pentru prosperitate, progres, dreptate socială şi echitate, pentru toate cetăţenele şi toţi cetăţenii, indiferent de locul în care trăiesc în această ţară”, a declarat Claudiu Crăciun, purtător de cuvânt DEMOS.

“Partidul ACUM se angajează, alături de partenerii din Platforma pentru democraţie, prosperitate şi progres, să ofere o alternativă politică reală în România, bazată pe competenţă, integritate şi angajament faţă de cetăţeni. Ne dorim o Românie modernă, în care deciziile politice sunt luate în interesul public, iar transparenţa şi responsabilitatea devin standarde de guvernare. Luptăm pentru o societate în care drepturile şi oportunităţile sunt accesibile tuturor, iar vocea fiecărui cetăţean este respectată şi ascultată. Promovăm o viziune de centru-stânga, care pune în centrul atenţiei dreptatea socială, echitatea economică şi protecţia mediului. Credem într-o Românie unde creşterea economică este sustenabilă şi incluzivă, iar tranziţia ecologică este o prioritate naţională. Ne angajăm să construim o societate care sprijină şi respectă drepturile fiecărui cetăţean şi protejează resursele naturale, prin politici verzi şi progresiste. Viitorul României trebuie să fie unul al solidarităţii şi sustenabilităţii”, a declarat Lucian Toader, preşedintele ACUM.

“Noi credem că progresul social şi tehnologic generează prosperitate şi posibilitatea ca toţi cetăţenii să trăiască vieţi mai bune. Ca să ne fie tuturor mai bine, trebuie să ne fie fiecăruia mai bine. Programul nostru este un document viu lucrat alături de beneficiari, pe care îl dorim criticat, îmbunătăţit şi extins de categoriile specifice cărora li se adresează. Mă bucur să anunţ că pe listele noastre de la Senat îl vom avea pe Octavian Berceanu, fost activist de mediu cu rezultate remarcabile.

El a arătat ce se poate face când în fruntea Gărzii de Mediu este adus un om destoinic şi onest. Vom veni şi cu alte nume pentru a oferi bucureştenilor cea mai bună opţiune de vot în alegerile parlamentare”, a declarat Cătălin Teniţă, preşedintele filialei REPER Bucureşti.

"Împreună vom respira un aer curat, vom trăi mai bine şi mai mult. Am reusit să opresc implicarea politicului in activitatea instituţiei Garda de Mediu şi a avut cel mai bun rezultat din istorie. Am construit împreună cu echipa cel mai mare proiect de investiţii din Republica Moldova şi cel mai curajos din Europa. Azi, cu echipa REPER, construiesc democraţia şi lupt pentru dreptul la aer si la o viaţă sănătoasă. Câştigăm împreună!", a arătat Octavian Berceanu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: